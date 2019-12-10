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Şili Hava Kuvvetlerine ait askeri uçak kayboldu

Şili ordusuna ait askeri bir uçağın, içindeki 17 mürettebat ve 21 yolcu ile Antarktika'daki bir üsse gittiği sırada kaybolduğu açıklandı.

10 Aralık 2019 Salı 10:47
Şili Hava Kuvvetlerine ait askeri uçak kayboldu

Şili Hava Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, yerel saatle 16.55'de Punta Arenas kentinden hareket eden C-130 Hercules tipi uçakla irtibatın saat 18.13'de kesildiği belirtildi.

Açıklamada, uçakta hava kuvvetleri komutanlığı mensubu 17 mürettebat ile 3'ü sivil 21 yolcu bulunduğu ve askeri personelin, Şili'ye ait Presidente Eduardo Frei Montalva Üssü'ne gitmek üzere Antarktika'ya doğru yol aldığı kaydedildi.

Dördüncü Hava Tugayından General Eduardo Mosqueira, yerel basına yaptığı açıklamada, uçakla temasın kesildiği bölgeye bir gemi gönderildiğini ve arama çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Mosqueira, pilotu çok deneyimli olan uçağın acil durum sinyali vermediği bilgisini de paylaştı.

Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, savunma ve içişleri bakanlarıyla hava kuvvetleri karargahında gelişmeleri takip ettiğini ifade etti.

Kaynak: AA

Anahtar Kelimeler:
ŞiliHavaKuvvetleriUçak
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