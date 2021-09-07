Künye
Kıbrıs 32
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Polisten kaçmaya çalıştı
Polisten kaçmaya çalıştı
Araya giren arkadaşını yaraladı
Araya giren arkadaşını yaraladı
Daha önce benzer suçlardan teminata bağlanmıştı
Daha önce benzer suçlardan teminata...
Ölümlü kazada mahkeme kararını açıkladı
Ölümlü kazada mahkeme kararını açıkladı
Teminatla serbest kaldı
Teminatla serbest kaldı

Şili’de Covid-19 aşı yaşı 6'ya düştü

Şili Halk Sağlığı Enstitüsü (ISS), Covid-19’a karşı Çin merkezli aşı firması Sinovac’ın geliştirdiği Covid-19 aşısının uygulanma yaşını 6 yaşa kadar indirdi.

07 Eylül 2021 Salı 08:35
633 Okunma
Şili’de Covid-19 aşı yaşı 6'ya düştü

Şili Halk Sağlığı Enstitüsü'nden (ISS) yapılan açıklamada, Çin merkezli Sinovac’ın geliştirdiği Covid-19 aşısının 6 yaş ve üzeri kişilere uygulanmasına yönelik acil kullanım onayı verildiği belirtildi.

Enstitü tarafından toplanan değerlendirme panelindeki uzmanlardan 5’i aşının 6 yaşından büyük çocuklara uygulanması lehinde, 2’si yalnızca 12 yaşından büyük çocuklara uygulanması lehinde, 1’i ise ret oyu kullandı.

Enstitü Müdürü Dr. Heriberto Garcia, aşının çocuklarda yüzde 100 oranında antikor ürettiğini belirtti. 23,6 milyon doz Sinovac aşısının ülkeye ulaşmasının ardından Sağlık Bakanlığı, çocuklara aşının nasıl uygulanacağına karar verecek.

Şili, geçtiğimiz aylarda 12 ila 18 yaş arasındaki çocuklara Pfizer/BioNTech aşısının uygulanmasına onay vermiş, ancak aşı dozu eksikliği nedeniyle uygulama bir ay sonra askıya alınmıştı. Sağlık Bakanı Enrique Paris, bu hafta sonuna kadar 14 ve 15 yaş altı çocukların aşılarının yeniden başlatılacağını açıkladı.

Şili, bugüne kadar 19 milyonluk nüfusunun 13 milyondan fazlasını Sinovac aşısı ile aşıladı. Ülkede salgının başından bu yana 1 milyon 641 bin 526 kişide Covd-19 tespit edilirken, 37 bin 108 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Öte yandan birkaç hafta önce Brezilya Sağlık Düzenleme Kurumu Ulusal Sağlık Gözetim Ajansı (ANVISA), Sinovac aşısının çocuklara ve gençlere uygulanmasını reddetmişti.

Son Güncelleme: 07.09.2021 16:39
Anahtar Kelimeler:
ŞiliCOVID19 Aşı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Her gün deodorant yiyen Nicole’in hikayesi herkesi şaşırttı
Her gün deodorant yiyen Nicole’in hikayesi herkesi şaşırttı
Meteoroloji uzmanları uyardı!
Meteoroloji uzmanları uyardı!
Yüzlerce kişi, suyun içerisinde tecavüze uğrayan kızı hiçbir şey yapmadan izledi
Yüzlerce kişi, suyun içerisinde tecavüze uğrayan kızı hiçbir şey yapmadan izledi
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim