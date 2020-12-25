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Şili’deki havalimanında Covid-19’a karşı mücadelede köpekler işbaşında

Şili’de yer alan Santiago Uluslararası Havalimanı’nda yeni tip corona virüse (Covid-19) karşı güvenliği yolculuğu, virüsü yüzde 85-100 arasında doğru bir şekilde tespit edebilen köpekler sağlıyor. Özel olarak eğitilen Golden Retriever ve Labradorlardan oluşan ekip Covid-19’un yanı sıra sıtma, Parkinson ve kanseri de tespit edebiliyor.

25 Aralık 2020 Cuma 09:43
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Şili’deki havalimanında Covid-19’a karşı mücadelede köpekler işbaşında

Şili'nin Santiago Uluslararası Havaalanı’nda yeni tip corona virüs ile enfekte olan yolcuları tespit etme görevi köpeklere devredildi. Golden Retriever ve Labradorlardan oluşan üzerinde  kırmızı artı işareti olan yeşil “biyodedektör” yazılı  ceketleriyle dikkat çekiyor. 

Havalimanındaki  sağlık kontrol noktasında geçen yolcular, sevimli hayvanlar tarafından karşılanmadan önce boyunlarını ve bileklerini gazlı bezlerle siliyor. Ardından bu bezler daha sonra cam kaplara konuyor ve Covid-19u tespit etmeleri amacıyla köpeklere koklatılıyor. 

Bununla birlikte, köpekler daha çok uyuşturucu ve patlayıcı bulmalarıyla tanınıyor, ancak Santiaga havalimanındaki köpekler daha önce Covid-19 ile birlikte sıtma, kanser ve Parkinson hastalığını tespit etmek için eğitildi. 

KOKU ALMA YETENEKLERİ İNSANLARDAN 50 KAT DAHA FAZLA

Şili'li ulusal polis gücünü oluşturan Carabinerolar tarafından eğitilen köpeklere ilişkin açıklama yapan Başmüfettiş Esteban Diaz, “Köpekler, 3 milyondan fazla koku reseptörüne sahip, yani insanlardan 50 kat fazla koku alma yeteneğine sahip.Bu nedenle, corona virüsle savaşmaya yardımcı olmak için benzersiz bir şekilde çalışıyorlar” ifadelerini kullandı.

COVİD-19 HASTALARINI YÜZDE YÜZE VARAN ORANDA DOĞRU TESPİT EDİYORLAR

Diğer taraftan, Covid-19’u tespit etmek eğitilen köpekler, Şİli’nin yanı sıra  Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)  ve Finlandiya'daki havaalanlarında da görev yapıyor. Yakın zamanda yapılan bir araştırma, köpeklerin enfekte bireyleri yüzde  85 ile yüzde 100 doğrulukla belirleyebildiğini, hasta olmayan insanları ise yüzde 92 ile yüzde 99 doğrulukla elediğini ortaya koydu.

Öte yandan, Şili’de şu an kadar Covid-19 kaynaklı  yaklaşık 600 bin vaka ve 16 bin 228 ölüm bildirildi.

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