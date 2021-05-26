Silikon Vadisi'nde köpeklerin ömrünü insanlardakine benzer bir şekilde uzatmak için çalışma başlatıldı

Teknoloji endüstrisi geliştikçe Silikon Vadisi'ndeki araştırmacılar, insan yaşlanma sürecini durdurmanın yollarını geliştirme konusunda takıntılı hale geldi. Süreç uzun süreli bisiklet sürmek ve aralıklı oruç ile başladı, ancak bazı girşicimler yaş konusunda takıntılı olan kişileri düzinelerce hap almaya, beyinlerine kök hücre enjekte etmeye ya da vücutlarına genç insanların kanını enjekte etmeye ikna etti.

Ancak, bu tür yaşam uzatma uygulamalarının işe yaradığı şimdiye kadar kanıtlanmasa da Celine Halioua'ya çalışmaları genişletti ve işin içine köpekleri de dahil etti. Halioua’nın sahibi olduğu "Cellular Longevity" adlı start-up köpeklerin ömrünü uzatma amaçlı tedaviler geliştiriyor ve aynı zamanda onları yaşlılıklarını daha aktif bir şekilde geçirmesini amaçlıyor.

26 yaşındaki Halioua, bu tür tedavilerin köpeklerde işe yaraması durumunda, tüketicilerin ve düzenleyicilerin insanlar üzerinde kullanılan benzer tekniklere daha uygun bir şekilde yönelmesini bekliyor.

"KÖPEKLER İÇİN YAPABİLİRSEK, İNSANLAR DA İSTEYECEK"

Sinirbilimci olduğunu aktaran Halioua, "Köpekler şüphesiz insanlarla en çok benzeyen şekilde yaşlanan hayvanlar. Onlarla birlikte geliştik ve bizimle ortak bir ortama sahipler. Ayrıca zamanla yaşa bağlı hastalıklar da geliştiriyorlar. Bunu köpekler için yapabilirsek, insanlar da isteyecek" dedi.

11 MİLYON DOLAR FON TOPLANDI

Diğer taraftan, Halioua’nın Loyal markası adı altında faaliyet gösteren şirketi, şimdiye kadar 11 milyon dolar fon topladı ve 2022'nin başlarında potansiyel yaşlanma karşıtı özelliklere sahip iki bileşiği köpekler üzerinde denemeyi planlıyor.

Halioua, insanlar için yaşlanmayı geciktirici ilaçlar ve terapiler geliştirmenin önündeki ana engelin çok uzun bir ömre sahip olmalarından kaynaklandığını belirterek, “İlaç şirketleri, onlarca yıla yayılan klinik araştırmalara yatırım yapma konusunda isteksizdir ve ABD Gıda ve İlaç İdaresi, yaşlanma kadar geniş ve soyut bir şeyden ziyade, belirli bir hastalık veya semptomla mücadele eden ilaçlarla daha rahat. Sonuç olarak, bir dizi ümit verici yaşlanma karşıtı bileşik, klinik ortamlarda insanlar üzerinde büyük ölçüde test edilmemiştir” ifadelerini kullandı.

YÜZLERCE KÖPEK VE SAHİBİ İŞE ALINACAK

Ancak Halioua, uzun yaşam için gerekli olan ilaçların ortalama ömrünün 10-13 yıl olan köpekler üzerinde güvenle edebileceğini söyledi. Bu kapsamda girşimci, şirketin yüzlerce hayvanı ve sahibini işe alacağını duyurdu. Öncelikle çalışmaların daha kısa ömürlü olan daha büyük ırklar için başlayacağını ilerleyen aşamalarda çalışmaya tüm ırkların dahil edileceğini söyledi.

KÖPEKLERİN ÖMRÜNÜN 6 AYDAN 3 YILA KADAR UZAMASI BEKLENİYOR

Sonuçlarda ise köpeklerin normalde beklenenden altı aydan üç yıla kadar daha uzun yaşamasının beklendiğini sözlerine ekledi. Ayrıca Halioua, köpeklerin yaşlılık dönemlerini daha sağlıklı ve aktif şekilde geçirmelerinin hedeflendiğini vurguladı.

NTV