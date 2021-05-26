Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Kanlı kavga mahkemede son buldu
Kanlı kavga mahkemede son buldu
KKTC’ye giriş yaparken suçüstü yakalandı
KKTC’ye giriş yaparken suçüstü yakalandı
Jeneratör Sirkati Zanlılarının Tutukluluğu Uzatıldı
Jeneratör Sirkati Zanlılarının Tutukluluğu Uzatıldı
15 ay hapis cezası
15 ay hapis cezası
Bağıra çağıra çevreye rahatsızlık verdi
Bağıra çağıra çevreye rahatsızlık verdi

Silikon Vadisi'nde köpeklerin ömrünü insanlardakine benzer bir şekilde uzatmak için çalışma başlatıldı

ABD’nin teknoloji merkezi Slikon Vadisi’nden bir şirket, insanların yakın dostları olan köpeklerin de sahipleri gibi uzun yaşamaları için bir çalışma başlattığını duyurdu. Bu kapsamda yüzlerce köpeğin üzerinde çalışma yapacaklarını aktaran uzmanlar, ilk etapta bir köpeğin ömrünün 6 aydan 3 yıla kadar uzatılmasının hedeflendiğini açıkladı. Bununla birlikte, söz konusu çalışma için 11 milyon dolar fon toplandığı ve yaşlanmayı geciktirici özelliğe sahip iki bileşiğin gelecek yılın başında denenmeye başlayacağı ifade edildi.

26 Mayıs 2021 Çarşamba 10:34
55 Okunma
Silikon Vadisi'nde köpeklerin ömrünü insanlardakine benzer bir şekilde uzatmak için çalışma başlatıldı

Teknoloji endüstrisi geliştikçe Silikon Vadisi'ndeki araştırmacılar, insan yaşlanma sürecini durdurmanın yollarını geliştirme konusunda takıntılı hale geldi. Süreç uzun süreli bisiklet sürmek ve aralıklı oruç ile başladı, ancak bazı girşicimler yaş konusunda takıntılı olan kişileri düzinelerce hap almaya, beyinlerine kök hücre enjekte etmeye ya da vücutlarına genç insanların kanını enjekte etmeye ikna etti. 

Ancak, bu tür yaşam uzatma uygulamalarının işe yaradığı şimdiye kadar kanıtlanmasa da Celine Halioua'ya çalışmaları genişletti ve işin içine köpekleri de dahil etti. Halioua’nın sahibi olduğu  "Cellular Longevity" adlı start-up köpeklerin ömrünü uzatma amaçlı tedaviler geliştiriyor ve aynı zamanda onları yaşlılıklarını daha aktif bir şekilde geçirmesini amaçlıyor. 

26 yaşındaki Halioua, bu tür tedavilerin köpeklerde işe yaraması durumunda, tüketicilerin ve düzenleyicilerin insanlar üzerinde kullanılan benzer tekniklere daha uygun bir şekilde yönelmesini bekliyor.

"KÖPEKLER İÇİN YAPABİLİRSEK, İNSANLAR DA İSTEYECEK"

Sinirbilimci olduğunu aktaran Halioua, "Köpekler şüphesiz insanlarla en çok benzeyen şekilde yaşlanan hayvanlar.  Onlarla birlikte geliştik ve bizimle ortak bir ortama sahipler. Ayrıca zamanla yaşa bağlı hastalıklar da geliştiriyorlar. Bunu köpekler için yapabilirsek, insanlar da isteyecek"  dedi.

11 MİLYON DOLAR FON TOPLANDI

Diğer taraftan, Halioua’nın  Loyal markası adı  altında faaliyet gösteren şirketi, şimdiye kadar 11 milyon dolar fon topladı ve 2022'nin başlarında potansiyel yaşlanma karşıtı özelliklere sahip iki bileşiği köpekler üzerinde denemeyi planlıyor.

Halioua, insanlar için yaşlanmayı geciktirici ilaçlar ve terapiler geliştirmenin önündeki ana engelin çok uzun bir ömre sahip olmalarından kaynaklandığını belirterek, “İlaç şirketleri, onlarca yıla yayılan klinik araştırmalara yatırım yapma konusunda isteksizdir ve ABD Gıda ve İlaç İdaresi, yaşlanma kadar geniş ve soyut bir şeyden ziyade, belirli bir hastalık veya semptomla mücadele eden ilaçlarla daha rahat. Sonuç olarak, bir dizi ümit verici yaşlanma karşıtı bileşik, klinik ortamlarda insanlar üzerinde büyük ölçüde test edilmemiştir” ifadelerini kullandı.

YÜZLERCE KÖPEK VE SAHİBİ İŞE ALINACAK

Ancak Halioua, uzun yaşam için gerekli olan ilaçların ortalama ömrünün 10-13 yıl olan köpekler üzerinde güvenle edebileceğini söyledi. Bu kapsamda girşimci, şirketin yüzlerce hayvanı ve sahibini işe alacağını duyurdu. Öncelikle çalışmaların daha kısa ömürlü olan daha büyük ırklar için başlayacağını ilerleyen aşamalarda çalışmaya tüm ırkların dahil edileceğini söyledi. 

KÖPEKLERİN ÖMRÜNÜN 6 AYDAN 3 YILA KADAR UZAMASI BEKLENİYOR

Sonuçlarda ise köpeklerin normalde beklenenden altı aydan üç yıla kadar daha uzun yaşamasının beklendiğini sözlerine ekledi. Ayrıca Halioua, köpeklerin yaşlılık dönemlerini daha sağlıklı ve aktif şekilde geçirmelerinin hedeflendiğini vurguladı.

NTV

Son Güncelleme: 26.05.2021 16:53
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde silahlı saldırı
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde silahlı saldırı
Sinovac aşısı yaptıran Türk vatandaşları hac ibadeti için Suudi Arabistan'a gidemeyecek.
Sinovac aşısı yaptıran Türk vatandaşları hac ibadeti için Suudi Arabistan'a gidemeyecek.
Fransa'da, İngiltere'den gelenlere karantina zorunluluğu
Fransa'da, İngiltere'den gelenlere karantina zorunluluğu
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim