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Şimdiye dek görülenlerden 10 kat daha güçlü patlama meydana geldi

Dünya'dan 100 ışık yılı uzaklıktaki Draco takımyıldızında yer alan Güneş benzeri yıldızda rekor seviyede şiddetli bir patlama meydana geldi.

14 Aralık 2021 Salı 22:00
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Şimdiye dek görülenlerden 10 kat daha güçlü patlama meydana geldi
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EK Draconis adlı yıldız, Güneş'le yaklaşık olarak aynı kütleye sahip. Ancak 4,6 milyar yaşındaki Güneş'in aksine yalnızca 100 milyon yıldır parlıyor.

Taçküre kütle atımı (CME) adı verilen türdeki patlamayı, Colorado Boulder Üniversitesi'nde görev alan ve bir süredir EK Draconis'i gözlemleyen araştırmacılar tespit etti.

Hakemli bilimsel dergi Nature Astronomy'de yayımlanan makalede söz konusu olayın şimdiye dek gözlemlenen en şiddetli CME patlamasından 10 kat güçlü olduğu ifade edildi.

Makalenin ortak yazarı ve astrofizikçi Yuta Notsu, "Bulgular, Güneş büyüklüğündeki yıldızların ve Güneş'in kendisinin 4,6 milyar yıllık tarihi boyunca büyük kütle püskürmelerinin nasıl meydana geldiğine dair fikrimize katkı sağlıyor" dedi.

“Bu tür büyük süper CME'ler yıldız daha gençken çok daha sık meydana gelir. Ancak Güneş'te her yüz veya bin yılda bir meydana gelen süper parlamalarla ilişkili olası CME'lerin bir temsilcisi olabilir.”

Bilim insanına göre gelecekte Güneş'te de buna benzer, büyük bir kütle atımı meydana gelebilir. Bu nedenle söz konusu patlama Dünya'ya uyarı niteliğinde.

Öte yandan Güneş'te tespit edilen, bundan çok daha hafif patlamalar bile Dünya yörüngesindeki uzay araçlarına ve gezegendeki elektrik şebekelerine zarar verebiliyor.

Uzmanlar böyle bir patlamanın söz konusu uyduları ve elektrik şebekelerini tamamen yakabileceğinden endişeleniyor.

CME'ler ayrıca Ay'a veya Mars'a yapılacak mürettebatlı görevler için de potansiyel bir tehlike.

NASA'ya göre bu Güneş fırtınaları, Dünya'nın koruyucu manyetik kalkanı dışındaki herkesi aynı anda 300 bin göğüs röntgeni çektirmiş kadar radyasyona maruz bırakabilecek, yüksek enerjili parçacıklar fırtlatabilir.

Bu da astronotların yaşamlarını tehlikeye atıyor.

Dünya'nın güçlü manyetik alanı, üzerinde yaşayan canlıları bu tür olaylardan koruyor. Ancak bu manyetik alanın ötesine geçen ve Ay'a ya da Mars'a gitmeyi planlayan astronotlar savunmasız kalabilir.

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