Simpsonlar'ın corona virüsü tahmini

ABD'nin en uzun soluklu dizisi Simpsonlar'ın bazı gerçek olayları önceden tahmin etmesi, diziyi hayranlarının gözünde özel kılıyor. Dizinin, Donald Trump'ın başkan seçileceği konusunu önceden işlemesi gibi bu defa da corona virüsünü 27 yıl önce tahmin ettiği görüşü gündemde. İşte Simpsonlar'ın doğru çıkan ve çıkacağı konuşulan tahminleri...

Simpsonlar dizisinin sadık seyircileri, animasyon komedinin corona virüsüne yıllar önce yer verdiğini düşünüyor.

Dizinin 1993’te yayınlanan bir bölümünde, Japonya’dan yayılan Osaka Flu adlı virüsten söz ediliyor.

Japonya’da meyve suyu işçileri paketleme yaparken, işçilerden biri, “Müdüre grip olduğumu söyleme lütfen” diyor ve sonra kutunun içine öksürüyor. Böylece virüs, kutuyla birlikte ABD’ye taşınıyor. Ülkede pek çok kişi hastalanıyor.

Dizinin hayranları, Çin’in Wuhan kenti yerine Japonya’dan yayılan bir virüsten söz etmesiyle Simpsonlar’ın küresel bir olayı daha 27 yıl önce öngördüğü görüşünde.