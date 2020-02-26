Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Canan Karatay'ın açıklamasından sonra kelle paçaya ilgi arttı
"Kelle Paça koronavirüsten koruyor"
Okulda, eğitim ve iş yerinde mesai kavramı 20 yıl içinde sona erecek
Bu kavramlar artık sona erecek!
Mars'ta deprem olduğu kanıtlandı!
Mars'ta deprem olduğu kanıtlandı!
Koronavirüsü'nden iyileşenler yeniden hastalanıyor
İyileşenler yeniden hastalanıyor...
Yapay zeka en tehlikeli bakterileri öldürmenin yolunu buldu
Bakterileri öldürmenin yolunu buldu

Simpsonlar'ın corona virüsü tahmini

ABD'nin en uzun soluklu dizisi Simpsonlar'ın bazı gerçek olayları önceden tahmin etmesi, diziyi hayranlarının gözünde özel kılıyor.

26 Şubat 2020 Çarşamba 23:45
92 Okunma
Simpsonlar'ın corona virüsü tahmini

ABD'nin en uzun soluklu dizisi Simpsonlar'ın bazı gerçek olayları önceden tahmin etmesi, diziyi hayranlarının gözünde özel kılıyor. Dizinin, Donald Trump'ın başkan seçileceği konusunu önceden işlemesi gibi bu defa da corona virüsünü 27 yıl önce tahmin ettiği görüşü gündemde. İşte Simpsonlar'ın doğru çıkan ve çıkacağı konuşulan tahminleri...

Simpsonlar dizisinin sadık seyircileri, animasyon komedinin corona virüsüne yıllar önce yer verdiğini düşünüyor.

Dizinin 1993’te yayınlanan bir bölümünde, Japonya’dan yayılan Osaka Flu adlı virüsten söz ediliyor.

Japonya’da meyve suyu işçileri paketleme yaparken, işçilerden biri, “Müdüre grip olduğumu söyleme lütfen” diyor ve sonra kutunun içine öksürüyor. Böylece virüs, kutuyla birlikte ABD’ye taşınıyor. Ülkede pek çok kişi hastalanıyor.    

Dizinin hayranları, Çin’in Wuhan kenti yerine Japonya’dan yayılan bir virüsten söz etmesiyle Simpsonlar’ın küresel bir olayı daha 27 yıl önce öngördüğü görüşünde.

Anahtar Kelimeler:
SimpsonlarCorona Virüsü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ABD'de silahlı saldırı
ABD'de silahlı saldırı
Haftalık 26 milyar dolarlık kayıp
Haftalık 26 milyar dolarlık kayıp
Gürcistan'da ilk vaka!
Gürcistan'da ilk vaka!
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim