Simpsonlar yine bildi!

Dünyaca ünlü çizgi dizi Simpsons, tutan tahmin ve öngörüleriyle dünyayı sarsmaya devam ediyor. Efsane çizgi dizi Simpsons'ın hayranları, ikonik çizgi dizinin yeni bir öngörüsünü fark edince sosyal medya çalkalandı. ABD Başkanı Donald Trump’ın seçimleri kazanması ve Kongre baskını gibi bazı olayları önceden öngören dizinin İngiltere’de devam eden akaryakıt krizini de önceden tahmin ettiği iddia edildi.

2010 YILINDA YAYINLANMIŞTI

Simpsons'ın yakıt çılgınlığını 11 yıl önce hayal ettiğini öne sürüyor. 2010 yılında yayınlanan “Lisa Simpson, Bu Senin Hayatın Değil” başlıklı bölüm sosyal medyanın gündemine geldi. Homer’in bebeği Maggie için özel bir promosyon oyuncağı talep etmek için benzin istasyonuna gitmesini anlatan bölümde boş yer kalmadığı için Homer, arabasının bagajına akaryakıt doldururken görülüyor.

Sosyal medyada büyük ses getiren Simpsons bölümünden sonra kullanıcılar, “Simpsons’ın tahmin etmediği bir şey var mı?” sorusunu sormaya başladı.