Simpsonlar yine bildi!

Yakın gelecekteki olayları tahmin etmesiyle gündeme damgasını vuran Simpsonlar dizisinde Beyrut'taki patlamanın benzerinin yayınlandığı iddiası gündeme damga vurdu. Simsonlar dizisindeki o kısım sosyal medyada en çok paylaşılan görüntüler arasında yer aldı. Dünyaca ünlü kült çizgi dizi Simpsons, tutan tahmin ve öngörüleriyle dünyayı sarsmaya devam ediyor. Dün Lübnan'ın başkenti Lübnan'da gerçekleşen korkunç patlamanın ardından, Sipmsons yine tüm dünyada konuşulmaya başladı.

Daha önce tsunami, Donald Trump'ın başkan seçilmesi, 11 Eylül ikiz kuleler saldırısı, Çin'den dünyaya bulaşan corona virüs gibi olayları yıllar önce yayınlayan Simpsonlar dizisinde bu kez de Beyrut saldırısının benzerinin yayınlandığı iddia edildi.

Büyük bir patlama sonucunda liman yakınında yerde oluşan mantar şeklindeki bulutun her yere yayıldığı görülüyor. Benzer görüntüler yine Sipmsons'ın bir bölümünde de yayınlanmıştı.

Simpson hayranları Beyrut patlamasının ardından bu görüntüleri paylaşmaya başladı.

Dizinin bir bölümünde Homer Simpson depodan patlayıcı satın alıyor ve eve götürdüğü patlayıcıyı yanlışlıkla yakıyor ve tüm şehir alevler altında kalıyor.