Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT CANLI YAYIN YEREL SEÇİM
8 yaşındaki çocuğa cinsel saldırı!
8 yaşındaki çocuğa cinsel saldırı!
İlkokulun dış avlusunda öğretmene taciz!
Öğretmene taciz!
Başkasının ehliyetini polise verdi...
Başkasının ehliyetini polise verdi...
Seyir halindeki aracı durdurup camlarını kırdı!
Seyir halindeki aracı durdurup camlarını...
İlkokul avlusunda taciz!
İlkokul avlusunda taciz!
banner107
Flaş Haber
Tüp gaza zam...
Kapat

Simpsonlar yine bildi: Trump kehaneti

ABD'nin en uzun soluklu dizisi Simpsonlar (The Simpsons) bir kehanete daha imza attı. Simpsonlar'ın 2024 yılında yapılacak seçimler için aday olan Trump'ın adaylığını 2015 yılında öngördüğü ortaya çıktı.

17 Kasım 2022 Perşembe 13:25
78 Okunma
Simpsonlar yine bildi: Trump kehaneti



Simpsonlar (The Simpsons) senaristlerinden Al Jean, dizinin Trump'ın 2024 yılında yapılacak seçimler için adaylığını 2015 yılında öngördüğünü ortaya çıkardı.

2024 yılında yapılacak seçimlere adaylığını erken açıklayan ABD eski başkanı Donald Trump'ın düzenlediği etkinlik sonrasında dikkat çekici bir detayı dizinin yapımcısı ve yazarı Al Jean paylaştı.

Jean, çizgi dizide Trump’ın 2024 yılı için adaylığının 2015 yılında yayınlanan bir bölümde öngörüldüğünü bir görselle hatırlattı. O bölümden bir ekran görüntüsü paylaşan Jean’in mesajı çizgi dizinin hayranlarını heyecanlandırdı.

Jean’in paylaştığı görüntüde dizinin ana karakterlerinden Homer Simpson uçarken görülüyor ve arka planda da bir tabela üzerinde, “Trump 2024” yazıyor.

2000 yılında yapılan bir bölümünde ise Trump’ın ABD başkanı olacağı işaret ediliyordu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İngiltere’de enflasyon 41 yılın en yüksek seviyesinde
İngiltere’de enflasyon 41 yılın en yüksek seviyesinde
Azerbaycan, Fransa'ya, Senatosunun kararıyla ilgili protesto notası verdi
Azerbaycan, Fransa'ya, Senatosunun kararıyla ilgili protesto notası verdi
İbre Ukrayna'ya döndü!
İbre Ukrayna'ya döndü!










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim