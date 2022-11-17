Simpsonlar yine bildi: Trump kehaneti

Simpsonlar (The Simpsons) senaristlerinden Al Jean, dizinin Trump'ın 2024 yılında yapılacak seçimler için adaylığını 2015 yılında öngördüğünü ortaya çıkardı.



2024 yılında yapılacak seçimlere adaylığını erken açıklayan ABD eski başkanı Donald Trump'ın düzenlediği etkinlik sonrasında dikkat çekici bir detayı dizinin yapımcısı ve yazarı Al Jean paylaştı.



Jean, çizgi dizide Trump’ın 2024 yılı için adaylığının 2015 yılında yayınlanan bir bölümde öngörüldüğünü bir görselle hatırlattı. O bölümden bir ekran görüntüsü paylaşan Jean’in mesajı çizgi dizinin hayranlarını heyecanlandırdı.



Jean’in paylaştığı görüntüde dizinin ana karakterlerinden Homer Simpson uçarken görülüyor ve arka planda da bir tabela üzerinde, “Trump 2024” yazıyor.



2000 yılında yapılan bir bölümünde ise Trump’ın ABD başkanı olacağı işaret ediliyordu.