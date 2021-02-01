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Simpsonslar'ın yazarı koronavirüsten hayatını kaybetti

Tüm dünyada bilinen The Simpsons dizisinin yazarı ve yapımcısı Marc Wilmore, 57 yaşında Covid19 nedeniyle hayatını kaybetti.

01 Şubat 2021 Pazartesi 18:56
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Simpsonslar'ın yazarı koronavirüsten hayatını kaybetti

Yazarın ağabeyi komedyen Larry Wilmore, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımdan Wilmore’un hayatını kaybettiğini duyurdu. Larry Wilmore paylaşımında ‘Sevgili kardeşim Marc Edward Wilmore Covid ve başka sağlık sorunları ile mücadele ederken dün gece hayatını kaybetti. Kardeşim, en nazik, kibar, komik bir melekti. Seni seviyorum küçük kardeşim’ ifadelerini kullandı.

Wilmore, yazarlık kariyerine 90’lı yıllarda Cal Pol Pomona’dan mezun olduktan sonra ‘In Living Color’ isimli komedi şovunda başlamıştı. Şov’daki skeçleri sayesinde kariyerindeki ilk Emmy ödülüne aday gösterilen Wilmore daha sonra ünlü talk şov ‘The Tonight Show Starring Jay Leno’ ve stop-motion tekniği ile çekilen sitcom dizisi The PJ’s ile kariyerine devam etti.

The Simpsons dizisinin yazar kadrosunda ve yönetici yapımcılığını da üstlenen Wilmore, dizideki bazı yan karakterleri de seslendirmişti.

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