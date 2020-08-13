Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
Polisi kandırmaya çalıştılar
Polisi kandırmaya çalıştılar
Polisi görünce ne yapacağını şaşırdı
Polisi görünce ne yapacağını şaşırdı
Eskort yerine hapse gittiler
Eskort yerine hapse gittiler
Ev arkadaşını soydu
Ev arkadaşını soydu
"O kadar pişmanım ki anlatamam”
Ya beni affedin ya da...

Sinabung Yanardağı'ndaki hareketlilik nedeniyle uçuş uyarısı yapıldı

Endonezya’da, Sumatra Adası’ndaki Sinabung Yanardağı’nda artan volkanik hareketlilik nedeniyle uçuş uyarısı yapıldı.

13 Ağustos 2020 Perşembe 12:21
578 Okunma
Sinabung Yanardağı'ndaki hareketlilik nedeniyle uçuş uyarısı yapıldı

Volkanoloji ve Jeolojik Afet Azaltma Merkezi (PVMBG), Karo bölgesindeki Sinabung Yanardağı’nda 3 kez patlama yaşandığını açıkladı.

PVMBG, en son meydana gelen patlamada püsküren kül ve dumanın yanardağ kraterinden 2 bin metre yüksekliğe ulaştığı bilgisini paylaştı.

Havacılık yetkilileri, kül bulutları nedeniyle yanardağın bulunduğu bölgedeki hava sahasında uçuşu olan uçaklar için uyarı yaptı.

Bu arada bölge yetkilileri de geçen haftadan bu yana hareketliliğin arttığı yanardağdaki olası patlamalara karşı halka tedbirli olunması uyarısında bulunuyor.

Sinabung Yanardağı'ndaki hareketliliğe rağmen bölgede patatas hasadı sürüyor. | Fotoğraf: Reuters

[Sinabung Yanardağı'ndaki hareketliliğe rağmen bölgede patatas hasadı sürüyor. | Fotoğraf: Reuters]

Yaklaşık 400 yıl sonra, 2010'da yeniden faaliyete geçen Sinabung Yanardağı'nda 2014 ve 2016'da yaşanan patlamalarda 23 kişi yaşamını yitirmişti.

"Pasifik Ateş Çemberi" deprem ve volkan kuşağındaki Endonezya'da yaklaşık 130 aktif yanardağ bulunuyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Brezilya’dan Çin’e gönderilen dondurulmuş tavuk kanatlarında corona virüs tespit edildi
Brezilya’dan Çin’e gönderilen dondurulmuş tavuk kanatlarında corona virüs tespit edildi
Los Angeles yakınlarında çıkan yangın hızla yayılıyor
Los Angeles yakınlarında çıkan yangın hızla yayılıyor
Trump: Oy pusulaları ölülere, kedilere ve köpeklere gidiyor
Trump: Oy pusulaları ölülere, kedilere ve köpeklere gidiyor
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim