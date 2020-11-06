Singapur'da 'hiçbir yere gitmeyen' yolcu gemileri hizmete başladı

Ülke basınındaki habere göre, Dream Cruises şirketinden yapılan açıklamada Singapur'da COVID-19 salgını sürerken cruise gemileriyle seyahati canlı tutabilmek için "hiçbir yere gitmeyen" yolcu gemisi hizmetinin bugün başladığı bildirildi.

Açıklamada, büyük yolcu gemisinin 2 gecelik seyahati boyunca yüzde 50 kapasiteyle hizmet vereceği ve gemide 1400 yolcunun bulunduğu kaydedildi.

Dream Cruises şirketi yetkilileri, geminin, seyahat boyunca hiçbir yerde durmadan seyahate çıktığı yere geri döneceğini belirtti.

Yetkililer, gemide restoran ve havuz gibi alanların sürekli dezenfekte edildiğini ve gerekli önlemlerin alındığını bildirdi.

Gemide ayrıca bir yoğun bakım ünitesinin bulunduğu da ifade edildi.

Singapur'da hükümet, turizm sektörünün koronavirüs salgını nedeniyle uğradığı ekonomik zorlukları hafifletmek için yolcu gemilerinin "hiçbir yerde demirlemeyecek" şekilde çalışmasına onay vermişti.