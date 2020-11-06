Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
150 adet hapla yakalandı
150 adet hapla yakalandı
Güvenlik kameralarına yakalandı
Güvenlik kameralarına yakalandı
Kaçak giren zanlılar mahkemeye çıkarıldı
Kaçak giren zanlılar mahkemeye çıkarıldı
Ölümlü kaza davasında yeni gelişme
Ölümlü kaza davasında yeni gelişme
Markette hırsızlık yaparken yakalandı
Markette hırsızlık yaparken yakalandı

Singapur'da 'hiçbir yere gitmeyen' yolcu gemileri hizmete başladı

Singapur'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını döneminde "hiçbir yere gitmeyen" ilk yolcu gemisi, seyahatine başladı.

06 Kasım 2020 Cuma 16:42
633 Okunma
Singapur'da 'hiçbir yere gitmeyen' yolcu gemileri hizmete başladı

Ülke basınındaki habere göre, Dream Cruises şirketinden yapılan açıklamada Singapur'da COVID-19 salgını sürerken cruise gemileriyle seyahati canlı tutabilmek için "hiçbir yere gitmeyen" yolcu gemisi hizmetinin bugün başladığı bildirildi.

Açıklamada, büyük yolcu gemisinin 2 gecelik seyahati boyunca yüzde 50 kapasiteyle hizmet vereceği ve gemide 1400 yolcunun bulunduğu kaydedildi.

Dream Cruises şirketi yetkilileri, geminin, seyahat boyunca hiçbir yerde durmadan seyahate çıktığı yere geri döneceğini belirtti.

Yetkililer, gemide restoran ve havuz gibi alanların sürekli dezenfekte edildiğini ve gerekli önlemlerin alındığını bildirdi.

Gemide ayrıca bir yoğun bakım ünitesinin bulunduğu da ifade edildi.

Singapur'da hükümet, turizm sektörünün koronavirüs salgını nedeniyle uğradığı ekonomik zorlukları hafifletmek için yolcu gemilerinin "hiçbir yerde demirlemeyecek" şekilde çalışmasına onay vermişti.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ABD başkanlık seçiminde Georgia eyaletinde oylar yeniden sayılacak
ABD başkanlık seçiminde Georgia eyaletinde oylar yeniden sayılacak
ABD'de COVID-19 kaynaklı ölenlerin sayısı 241 bini geçti
ABD'de COVID-19 kaynaklı ölenlerin sayısı 241 bini geçti
Joe Biden Pensilvanya'da Trump'ı geçti
Joe Biden Pensilvanya'da Trump'ı geçti
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim