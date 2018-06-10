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Singapur, gözaltına alınan Güney Koreli gazetecileri sınır dışı etti

Singapur'da Kuzey Kore büyükelçisinin konutuna izinsiz girdikleri için gözaltına alınan Güney Koreli iki gazeteci sınır dışı edildi. 

10 Haziran 2018 Pazar 17:19
Singapur, gözaltına alınan Güney Koreli gazetecileri sınır dışı etti

Singapur'da Kuzey Kore büyükelçisinin konutuna izinsiz girdikleri için gözaltına alınan Güney Koreli iki gazeteci sınır dışı edildi. 

Singapur Adalet ve İçişleri Bakanı K. Shanmugam, cuma günü gözaltına alınan Kore Yayın Sistemi Haberlerinden (KBS) Güney Koreli iki gazetecinin sınır dışı edildiğini açıkladı.

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Shanmugam, "Herhangi bir ülkede büyükelçi rezidanslarına izinsiz girmenin kötü bir fikir olduğu kanısındayım. Singapur'da da durum farklı değil. Konu kapandı. (Gazetecilerin) Ayrılmaları istendi." ifadesini kullandı. 

KBS, Singapur'da akredite olmayan gazetecilerin büyükelçilik konutuna izinsiz girmelerinden ötürü özür dilemişti.

Singapur'da başkasının mülküne izinsiz girmeye, üç aya kadar hapis ya da bin 500 dolarlık para cezası veriliyor.

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