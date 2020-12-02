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Singapur, laboratuvarda üretilen 'tavuk etinin' satışına onay verdi

Singapur'un ABD'li bir şirketin laboratuvarda ürettiği "tavuk etinin" satışına onay verdiği bildirildi.

02 Aralık 2020 Çarşamba 13:36
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Singapur, laboratuvarda üretilen 'tavuk etinin' satışına onay verdi

Singapur Gıda Ajansınca (SFA) yapılan açıklamada, ABD'li Eat Just şirketi tarafından laboratuvar ortamında üretilen "tavuk etinin" satışına izin verildiği duyuruldu.

Açıklamada, Eat Just'ın laboratuvarda ürettiği "tavuk etinin" güvenli olduğu belirtildi.

Eat Just'ın Üst Yöneticisi (CEO) Josh Tetrick, laboratuvarda hayvan kas hücrelerinden yetiştirilen tavuk etinin kısa vadede Singapur'da bir restoranda satışa sunulacağını kaydetti.

Tetrick, Eat Just'ın girişimini "küresel gıda endüstrisi için çığır açıcı bir atılım" olarak nitelendirirken diğer ülkelerin de söz konusu etin satışına izin vermesini beklediklerini kaydetti.

Tetrick, etin üretim sürecinde hiçbir antibiyotik kullanılmadığını aktardı.

Şirketin et satışına ne zaman başlayacağı konusunda açıklama yapılmazken, başlangıçta et fiyatının birinci sınıf tavuk etiyle aynı olması bekleniyor.

İngiltere'nin önde gelen bankalarından Barclays, hayvan kesilmeden elde edilen et piyasasının büyüklüğünün 10 yıl içinde 140 milyar dolara çıkabileceği öngörüsünde bulunmuştu.

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