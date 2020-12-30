Sinopharm aşısının koruma oranı yüzde 79,3

Son aşama deneylerden elde edilen ilk verinin, aşının koruyuculuğunun yüzde 79,3 olduğunu ortaya koyduğu belirtildi.

Öte yandan yan etkiler, nakliye koşulları ve kullanım detaylarına ilişkin bilgi verilmedi.

İlk kez son aşama deney verisine ilişkin resmi açıklama yapan Sinopharm'ın Wuhan Biyolojik Ürünler Enstitüsü birimi de COVID-19'a karşı aşı geliştirmişti.

Sinopharm'ın aşısı, Batılı ülkeler ve şirketlerin geliştirdikleri gibi iki doz yapılıyor.

Sinovac bir merkez inşa ediyor

"Beijing Youth News" gazetesi, Çinli Sinovac şirketinin, Pekin'de yılda bir milyar doz COVID-19 aşısı üretme kapasitesine sahip bir merkez inşa etmek için anlaşma imzaladığını duyurdu.

Çin'de Sinopharm'ın yanı sıra en az dört şirket, COVID-19'a karşı aşı geliştirme çalışmaları yürütüyor.

Ülkede testler devam ederken sağlık çalışanları dahil bir milyondan fazla kişiye, acil onayla Çinli şirketlerin geliştirdiği aşılardan yapıldı.