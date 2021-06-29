'Sinovac, 3-17 yaş arasındakilerde güçlü antikor yanıtı oluşturuyor'

Lancet Enfeksiyon Hastalıkları dergisinde yayımlanan çalışmada, Çin'in Hıbey eyaletine bağlı Zanhuang ilçesinde 3-17 yaş arası sağlıklı çocuk ve ergenlerde Sinovac'ın faz 1 ve faz 2 klinik deneylerinin sonuçları paylaşıldı.

Çalışmanın 31 Ekim-2 Aralık 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilen Faz 1 aşamasında 72, 12-30 Aralık 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilen Faz 2 aşamasında da 480 katılımcı yer aldı.

Katılımcılara 28 gün arayla 1.5 mikrogram ve 3 mikrogram doz aşı yapıldı. Bir grup katılımcı da kontrol grubu olarak gözlendi.

Çalışmanın sonucunda, aşının her iki dozunun da uygulandığı çocuk ve ergenlerin yüzde 96'dan fazlasında antikor oluşumu gözlendi.

Aşılama sonrası kaydedilen çoğu hafif ve orta şiddetli yan etkilerden en çok görülenin enjeksiyon bölgesinde ağrı (yüzde 13) olduğu bildirildi.

Faz 1 çalışmalarında katılımcılardan 69'una, faz 2 çalışmalarında katılımcılardan 467'sine aşının ikinci dozu uygulandı.

Faz 1 çalışmalarında, iki doz aşılamadan sonra 1.5 mikrogram ve 3 mikrogram doz uygulanan her iki grupta da antikor oluşma oranı yüzde 100 olarak tespit edildi.

Faz 2 çalışmasında, 1.5 mikrogram doz uygulanan grupta antikor oluşumu yüzde 96.8, 3 mikrogram doz uygulanan grupta da yüzde 100 olarak kaydedildi.

Çalışmada, Koronavirüse karşı Sinovac aşısının iki dozunun 3-17 yaş çocuk ve ergenler için 'güvenli, iyi tolere edilmiş olduğu ve salgısal tepkiler oluşturduğu' kaydedildi.