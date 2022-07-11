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Sıra bekleyenlerin arasına daldı: 23 yaralı

Arjantin'de tiyatro gösterisi için kaldırımda sıra bekleyenlerin arasına aracın dalması sonucu 3’ü ağır 23 kişi yaralandı.

11 Temmuz 2022 Pazartesi 21:53
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Sıra bekleyenlerin arasına daldı: 23 yaralı
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’in Mendoza eyaletinde yer alan Godoy Cruz kentinde bulunan Plaza Tiyatrosu önünde sıra bekleyen seyircilerin arasına otomobil daldı.

Kazada 3’ü ağır toplam 23 kişi yaralanırken, olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Çevredeki güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedilen kaza anına ait görüntülerde ise, aracın geri geri hızla kaldırımdakilerin arasına daldığı ve tiyatronun içerisine daldığı görüldü.

SÜRÜCÜNÜN ENGELLİ OLDUĞU BELİRTİLDİ

Aracın sürücüsünün engelli bir kişi olduğu belirtilerek, sürücünün gazla frenin yerini karıştırdığı üzerinde duruluyor.

Plaza Tiyatrosu'ndaki oyunlar ise çarşamba gününe kadar askıya alındığı açıklandı.

Son Güncelleme: 11.07.2022 21:58
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