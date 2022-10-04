‘Sıradan’ denen Çin vazosu tahmin edilen fiyatın 4 bin katına satıldı

Fransa’da düzenlenen bir açık artırmada 2 bin avro (36 bin 714 lira) değer biçilen Çin vazosu 7,7 milyon avroya (141,35 milyon lira) satıldı.

Başkent Paris yakınlarındaki Fontainebleau’deki açık artırmayı düzenleyen müzayede evi Osenat’ta görevli eksper, üzerinde ejderya motifleri olan mavi-beyaz vazonun 20’inci yüzyıla ait olduğunu ‘sıradan bir Çin vazosu’ olduğu yönünde değerlendirme yapmıştı. Ve, 2 bin avro değer biçilmişti.

Ancak, üst üste gelen teklifler sonucunda vazo, görevlilerin şaşkın bakışları arasında tahmin edilenin neredeyse 4 bin katına satıldı. Teklif veren 30 kişinin Çinli olduğu belirtildi.

Teklif verenlere göre vazo, düşünülenden 200 yıl daha eski ve çok daha değerliydi. 18’in yüzyıldan kalma, eşine ender rastlanan bir vazoydu.

Sahibi görmemiş

Müzayede evinden Jean-Pierre Osenat, Fransa’ya bağlı deniz aşırı topraklarda yaşayan bir kadının satışa çkardığı 54 santimetre boyundaki vazoyla ilgili şunları söyledi: ”Bu çılgın bir hikaye. Satan kişiye annesinden kalmış. Annesine de kendi annesinden. Burada yaşamıyor. O nedenle annesinin evindeki vazoyu almamız için gerekli işlemleri ayarladı. Yani vazoyu görmedi bile. Annesinin annesi, yani satan kişinin anneannesi 20’inci yüzyılda Paris’te koleksiyonermiş.”

Müzayede evinin müdürü Cedric Laborde da vazonun katalogda yer aldığından beri büyük ilgi çektiğini ancak eksperin hala o kadar eski olmadığını düşündüğünü belirterek, ”Çinliler tarihlerine tutukuyla bağlı ve tarihi bir şeye sahip olmaktan gurur duyuyorlar” ifadelerini kullandı.