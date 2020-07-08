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Sırbistan'daki protestoda 43 polis yaralandı

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında açıklanan tedbirlere tepki amacıyla dün akşam düzenlenen olaylı protestoda 43 polisin yaralandığı, 23 göstericinin gözaltına alındığı bildirildi.

08 Temmuz 2020 Çarşamba 11:59
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Sırbistan'daki protestoda 43 polis yaralandı

Sırbistan Emniyet Genel Müdürü Vladimir Rebic, yaptığı açıklamada, protestoda 43 polisin atılan sert cisimler nedeniyle yaralandığını ve 23 göstericinin gözaltına alındığını ifade etti.

Rebic, gösterilerde 5 polis aracının yakıldığını belirterek, göstericilerin dağılmaması üzerine göz yaşartıcı gaz kullanmak zorunda kaldıklarını söyledi.

Olaylarda 17 göstericinin de yaralandığını kaydeden Rebic, kameralar sayesinde protestoda olay çıkartan kişilerin kimliklerini tespit edeceklerini bildirdi.

Öte yandan, İçişleri Bakanı Nebojsa Stefanovic de yaptığı yazılı açıklamada, yaşananların kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, "Herkesin protesto etme hakkı var, ancak kimsenin polisi taşlama hakkı yok." ifadelerini kullandı.

Polisin sadece görevini yaptığını kaydeden Stefanovic, "Bir grup haydut, salgın durumuna saygı göstermeyip meclis binasına girmek istedi, araba yaktı, Belgrad'ın altını üstüne getirmek istedi. Bu tavırlar asla hoş karşılanmaz." dedi.

Binlerce insan sokağa döküldü

Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in, COVID-19 vakalarının artması üzerine başkent Belgrad'da hafta sonu yeniden sokağa çıkma yasağı uygulanacağını açıklamasının ardından dün akşam saatlerinde meclis önünde toplanan binlerce kişi, binaya zorla girmeye çalışınca polis ile göstericiler arasında arbede yaşanmıştı. Göstericiler, uzun süren protestonun ardından polisin güç kullanması ile geri çekilmişti.

Anahtar Kelimeler:
SırbistanProtesto
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