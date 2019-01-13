Sırbistan’da hükümet karşıtı protestolar sürüyor

Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da 6 hafta önce başlayan, “5 milyondan yalnızca biri” sloganıyla düzenlenen hükümet karşıtı protestolar, bu hafta da devam ediyor.
Bu hafta altıncısı düzenlenen protestoya katılan on binlerce gösterici, Sırbistan ve eski Yugoslavya bayraklarının yanı sıra “Halkın yanındayız”, “5 milyon kişiyiz”, “Uyan Sırbistan” yazılı dövizler taşıdı.
Protesto, dün binlerce kişinin katılımıyla ülkenin güneyindeki Nis şehrinde de düzenlenmişti.
Muhalefet kanadının aralık ayı başında yaptığı çağrıya cevap veren binlerce kişi, her cumartesi Belgrad’da toplanma kararı almıştı.
(TAK)