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Sirkten kaçan filler şehre indi!

Rusya’da sirkten kaçan filler şehir merkezine inerek ortalığı birbirine kattı. İki fil yoğun uğraşlar sonucu saatler sonra yakalandı.

24 Ocak 2020 Cuma 14:23
Sirkten kaçan filler şehre indi!

Rusya'nın Yekaterinburg şehrinde sirkten kaçan 2 fil şehir merkezine doğru ilerlemeye başladı. Kalabalığın arasına doğru giden filleri görenler büyük korku yaşadı.

Polisler önlem almaya çalışırken, sirk çalışanları da kaçan filleri yakalamak için şehir merkezine geldi. Yük kamyonlarının hazır tutulduğu yakalama operasyonunda fillerden biri ayaklarına büyük halatlar bağlanarak yakalandıktan sonra sirke geri götürüldü.

Diğer fil ise çalışanlara büyük zorluk çıkardı. Kendisini yakalamaya çalışanlarla adeta oyun oynayan ve şehirden ayrılmak istemeyen fil karların üstüne yattı. Sirk görevlilerinin büyük uğraşları sonucunda ikinci fil de yakalanarak geri götürüldü. (İHA)

Anahtar Kelimeler:
SirkFiilHaber
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