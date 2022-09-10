Sırp çete lideri, İstanbul’da öldürüldü

Sırbistan'da kırmızı bültenle aranan, ülkenin önde gelen suç örgütlerinden 'Skaljari' çetesinin lideri Jovica Vukotiç, İstanbul'da uğradığı silahlı saldırıda öldürüldü.

Kırmızı bültenle aranan Sırp suç örgütü lideri İstanbul’da öldürüldü



Sırbistan'ın önde gelen organize suç örgütlerinden 'Skaljari' çetesinin lideri olduğu öne sürülen Jovica Vukotiç, otomobille seyir halindeyken motosikletli kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Saldırı sırasında, otomobilde Vukotiç'in sevgilisi ile çocuklarının da bulunduğu öğrenildi.

Saldırganın silahından çıkan 5 kurşundan 4'ü Vukotiç'e isabet ederken, Vukotiç olay yerinde hayatını kaybetti.

Polis, saldırıyı gerçekleştiren şüpheli ya da şüphelilerin tespit edilmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.