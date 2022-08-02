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Sırt çantasında saklanan yiyecekler yüzünden ceza aldı

Endonezya'dan Avustralya'ya gelen bir gezgin sınırda beklemediği bir cezayla karşılaştı. Havalimanında görevliler sırt çantasına gizlenmiş iki McMuffin ve bir jambonlu kruvasan buldu. Yolcuya yaklaşık 2.000 dolar para cezasına çarptırıldı.

02 Ağustos 2022 Salı 11:50
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Sırt çantasında saklanan yiyecekler yüzünden ceza aldı
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Yetkililer Pazartesi günü yaptığı açıklamada, biyogüvenlik dedektör köpeği Zinta'nın Darwin Havalimanı'ndaki yumurta ve et kaçakçılığını koklayarak cezaya çarptırdığını söyledi.

 Tarım Bakanı Murray Watt, "Bu, yolcunun sahip olduğu en pahalı Maccas yemeği olacak" dedi. Avustralyalılar McDonalds markasını Maccas olarak kısaltıyor.

Avustralya, ülkenin büyük tarım endüstrisini ithal edilen zararlılardan ve hastalıklardan korumak için tasarlanmış aşırı katı biyogüvenlik yasalarına sahiptir.

Yetkililer şu anda Endonezya'da bir Şap Hastalığı salgınının ardından yüksek alarmda ve bu ülkeden yapılan tüm et ithalatı taramadan geçiyor.

Hastalık insanlar için herhangi bir risk oluşturmaz, ancak hayvanlarda ciddi, oldukça bulaşıcı bir viral hastalıktır.

2,664 Avustralya doları olan para cezası, Sidney'de 567 sosis ve yumurtalı McMuffins'e veya Bali'ye birkaç dönüş uçuş eşdeğerinde.

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