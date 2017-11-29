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Sisi'den 'Acımasız güç' talimatı

Sisi, Sina'da güvenliğin sağlanması için "acımasız güç" kullanılması talimatı verdi...

29 Kasım 2017 Çarşamba 16:54
Sisi'den 'Acımasız güç' talimatı
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Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Sina vilayetine bağlı Ariş kentinde 309 kişinin hayatını kaybettiği saldırı sonrası bölgede güvenliğin sağlanması için "acımasız güç" kullanılması talimatı verdi.

Sisi, Vakıflar Bakanlığı'ndaki Mevlid-i Şerif töreninde yaptığı konuşmada Sina'daki saldırıya değindi.

Ülkenin istikrar ve güvenliğini tehdit eden herkese karşı devletin gerekeni yapmakta kararlı olduğunu belirten Sisi, ordu ve polis güçlerine Sina'da güvenliğin sağlanması için "acımasız güç" kullanma talimatı verdi.

Törende hazır bulunan Genelkurmay Başkanı Muhammed Ferid, talimatın derhal yerine getirileceğine işaretle asker selamı verdi.

Törende ayrıca Ravda Camisi'ne yönelik saldırıda ölenler için saygı duruşunda bulunuldu.

Mısır'ın kuzeydoğusundaki Sina vilayetinde yaklaşık 4 yıldır yoğun terör olayları yaşanıyor. Son olarak cuma günü Ariş kentindeki Ravda Camisi'ni hedef alan saldırıda 309 kişi hayatını kaybetmişti.

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