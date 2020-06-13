Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
Bebeğinize 2 Yaşına Kadar Anne Sütü Verin!
Bebeğinize 2 Yaşına Kadar Anne...
Sürekli ve geçmeyen baş ağrısı neden olur, neyin belirtisidir?
Kronik baş ağrısına ne iyi...
Ayak mantarına ne iyi gelir?
Ayak mantarına ne iyi gelir?
Doğal ekmeği sofranızdan eksik etmeyin
Sofranızdan eksik etmeyin
Kötü ağız kokusunu hafife almayın
Kötü ağız kokusunu hafife almayın...

Siyahi Amerikalılar talep etti, Trump mitingini erteledi

ABD Başkanı Donald Trump, Oklahoma'nın Tulsa kentinde 19 Haziran'da yapacağı seçim mitingini, siyahi Amerikalılardan gelen talep doğrultusunda 20 Haziran'a aldıklarını açıkladı.

13 Haziran 2020 Cumartesi 09:13
875 Okunma
Siyahi Amerikalılar talep etti, Trump mitingini erteledi

ABD Başkanı Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 19 Haziran'da Tulsa'da yapacağı mitingin, 1862'de ülkede köleliğin yasaklanmasının yıl dönümü anısına kutlanan "Juneteenth" tatiline denk geldiğine dikkati çekerek, "Afrika kökenli Amerikalı birçok arkadaşım ve destekçim bize ulaşıp, bu tatile ve bugünün temsil ettiği önemli olaylara saygıdan dolayı miting tarihini değiştirmemizi önerdi." bilgisini paylaştı.

Miting biletlerinin satışlarının şimdiden 200 bini aştığını kaydeden Trump, "Gelen talepler doğrultusunda mitingi 20 Haziran'da yapmaya karar verdik." ifadesini kullandı.

ABD'de siyahi George Floyd'un 25 Mayıs'ta polis şiddetiyle öldürülmesinin ardından düzenlenen protestolarda, ülkedeki "ırkçılık" tartışmaları alevlenmişti.

Trump'ın 3 buçuk ay aradan sonraki ilk seçim mitingi olacak

ABD Başkanı Donald Trump, önceki gün Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle ara verdiği seçim mitinglerine 19 Haziran Cuma günü Oklahoma'nın Tulsa kentinde yapacağı mitingle yeniden başlayacağını duyurmuştu.

Trump, mitinglerin Florida, Kuzey Carolina ve Arizona'da devam edeceğini kaydetmişti.

ABD'de Cumhuriyetçi Trump ile Demokrat rakibi Joe Biden'ın yarışacağı başkanlık seçimleri 3 Kasım'da düzenlenecek. 

Anahtar Kelimeler:
ABDDonald Trump
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İran'da COVID-19 kaynaklı can kaybı 8 bin 730'a yükseldi
İran'da COVID-19 kaynaklı can kaybı 8 bin 730'a yükseldi
İran'da şeytana tapmakla suçlanan 42 kişi gözaltına alındı
İran'da şeytana tapmakla suçlanan 42 kişi gözaltına alındı
BM'den Atina'ya göçmen uyarısı
BM'den Atina'ya göçmen uyarısı
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim