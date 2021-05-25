Siyahi haklar aktivisti başından vuruldu

Londra merkezli Black Lives Matters aktivisti Sasha Johnson, sayısız ölüm tehdidi aldı ancak yılmadı.

Pazar sabahı erken saatlerde Southwark'ta, parti yapılan bir evin yakınında başından vuruldu.

Şimdi durumu kritik ve yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor.

Kanıt yok çağrı yapılıyor

Polisin elinde ise saldırıya dair hiçbir kanıt yok.

Polis olası tanıklara ek bilgiler sunmaları için çağrı yapıyor.

Dedektif Bürosu Başmüfettişi Jimi Tele, "İnsanlardan bunun nedeni veya arkasındaki koşullar hakkında spekülasyon yapmaktan kaçınmalarını rica ediyorum. Birisinin bilgisi varsa bunu polisle paylaşması önemli bir sorumluluktur" dedi.

“Aktivist olması ile ilgisi yok” iddiası

Bir aile dostu olan Imarn Ayton, Johnson'ın rastgele bir çete şiddeti kurbanı olabileceğini öne sürdü.

Ayton, BBC'ye "Bildiğim kadarıyla bu olay onun aktivizminden çok rakip çetelerle ilgili" açıklamasını yaptı.

Siyahilere adaletsizliklere karşı savaştı

27 yaşındaki iki çocuk annesi siyahiler ve siyahi toplumu çevreleyen adaletsizlikler için her zaman aktif olarak savaştı.

Ayrıca geçen yıl Londra'da Black Lives Matter (BLM) gösterilerinin düzenlenmesine yardımcı oldu.

BLM’ın Londra’daki şubesinden yapılan açıklamada "Onu sindirme veya susturma girişimleri hepimize yönelik bir saldırıdır" denildi.

Olaya tepki gösteren kalabalık bir grup Johnson'ın evinin önünde nöbet tutuyor.