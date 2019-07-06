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Skandal! Yanlış hasta yaşam destek ünitesinden çıkarıldı

ABD'nin Chicago kentinde bir hastane, akılalmaz bir ihmalle yaşam destek ünitesine bağlı bir hastanın ölümüne sebep oldu. Mercy Hospital yetkilileri, yanlış hasta yakınıyla iletişime geçip onayını alınca, belki bugün hayatta olacak bir insan hayatını kaybetti...

06 Temmuz 2019 Cumartesi 12:20
Skandal! Yanlış hasta yaşam destek ünitesinden çıkarıldı

BBC’nin haberine göre; nisan ayında Mercy Hospital’a bir aracın altında bilinçsiz yatan ve yüzünde ciddi yaralar bulunan bir hasta getirildi.

Chicago polisi, adı bilinmediği için ‘Joe Doe’ olarak kayıtlara giren hastanın kimliğini sabıka fotoğraflarını inceleyerek belirledi. Polis şahsın Alfonso Bennett olduğunu tespit etti.

Bunun üzerine hastane yetkilileri, Alfonso Bennett’in ailesiyle iletişime geçti. Aile, yaşam destek ünitesinden çıkarılmasına onay verdi ve bir süre sonra hasta hayatını kaybetti.

Akıllara durgunluk veren olay, gerçek Alfonso Bennett’in bir barbekü partisine gelmesiyle ortaya çıktı. Bennett’in ortaya çıktığı dönemde ailesinin cenaze hazırlıklarıyla ilgilendiği öğrenildi.

Polis, morgda parmak izi işlemlerini yaparken, ölen şahsın 69 yaşındaki Elisha Brittman olduğunu tespit etti. Yetkililer en sonunda gerçek aileyle iletişime geçti.

İki aile de hem hastaneye hem de Chicago belediyesine “ihmal” ve “kasten duygusal sıkıntıya yol açmak” suçlamasıyla dava açıyor.

‘BEN BİLE TANIYAMADIM’

Alfonso Bennett’in hastaneye kaldırıldığı bildirildiğinde kardeşleri hemen hastaneye koşmuş.

Kız kardeşlerinden Rosie Brooks, “Bunun benim kardeşim olduğunu nasıl teyit ettiniz. Ben bile tanıyamadım onu” demiş.

Hastane personeli de Brooks’a yüzündeki yaralar nedeniyle kardeşini tanıyamadığı söylemiş.

Tüm bu süreçler yaşanırken gerçek Afonso Bennett’in ise nerede olduğu bilinmiyor.

PEKİ GERÇEKTEN ÖLEN KİM?

Chicago’da bir arabanın altında bulunan şahıs aslında Elisha Brittman’dı.

Brittman’ın ailesi, kendilerine telefon geldiğinde, 69 yaşındaki akrabalarının bir süredir kayıp olduğunu söyledi.

Yeğeni Mioshi Brittman, “Morgları aradık, hastaneleri aradık. Her yeri aradık. Bu böyle olmamalıydı” dedi.

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