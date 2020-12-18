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Slovakya Başbakanı Matovic’in COVID-19 testi pozitif çıktı

Slovakya Başbakanı Igor Matovic’in yeni tip koronavirüs (COVID-19) testi pozitif çıktı.

18 Aralık 2020 Cuma 18:26
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Slovakya Başbakanı Matovic’in COVID-19 testi pozitif çıktı

Slovak Haber Ajansı TARS’ın haberinde, Slovakya Başbakanı Igor Matovic'in test sonucunun pozitif çıktığı ifade edildi.

Matovic’in dün görüştüğü Parlamento Başkanı Boris Kollar’in de 5 günlük karantinaya gireceği, daha sonrada test yaptıracağı açıklandı.

Sağlık Bakanı Marek Krajci'nin de COVID-19 test sonucunun pozitif çıktığı kaydedildi.

Ülkede kısa süre önce Tarım Bakanı Jan Micovsky’nin de test sonucunun pozitif çıkması nedeniyle karantina altında tutulduğu açıklanmıştı.

Slovakya Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, ülkede son 24 saatte 3 bin 991 yeni vaka görülürken, toplam vaka sayısı 146 bin 124'e, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 62 artışla 1440'a çıktı.

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