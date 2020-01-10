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Slovenya'daki ahşap Donald Trump heykeli yakıldı

10 Ocak 2020 Cuma 09:42
Slovenya'daki ahşap Donald Trump heykeli yakıldı

Slovenya'nın başkenti Ljubljana yakınlarındaki Moravce'de bulunan ABD Başkanı Donald Trump'ın ahşap heykeli ateşe verildi.

Geçen yıl Tomaz Schlegl'in ABD'deki Özgürlük Heykeli'nden esinlenerek yaptığı ve yaklaşık 8 metre yüksekliğindeki alaycı Trump heykeli kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce yakıldı.

Moravce Belediye Başkanı Milan Balazic, heykelin aralıkta Selo köyünden Moravce'ye getirildiğini anımsatarak, "Polis, heykeli ateşe verenleri bulmak için çalışmalarını sürdürüyor. Heykelin kundaklanması, halkın sanatsal projelere karşı olduğunun bir göstergesidir." dedi.

Trump'ın, mavi takım elbisesi ve kırmızı kravatıyla yumruğunu havaya kaldırmış vaziyette gösterildiği ahşap heykel, ilk olarak yapıldığı Selo'da da ateşe verilmek istenmiş ve bu nedenle Moravce'ye getirilmişti.

Sanatçı Schlegl, heykele dair açıklamasında, "Bütün popülistler gibi bu heykelin de iki yüzü var. Biri insancıl ve hoşgörülü, diğeri ise vampir." ifadesini kullanmıştı.

Bu arada, Trump'ın Sloven eşi Melania'nın da ahşaptan bir heykeli, doğduğu köy olan Sevnica'da dikilmişti.

Anahtar Kelimeler:
Slovenya
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