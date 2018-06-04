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Slovenya'daki parlamento seçimleri

Orta Avrupa ülkesi Slovenya'daki parlamento seçimlerinden, sağ görüşlü ve göçmen karşıtı Slovenya Demokrat Partisi birinci çıktı.

04 Haziran 2018 Pazartesi 17:08
Slovenya'daki parlamento seçimleri

Orta Avrupa ülkesi Slovenya'daki parlamento seçimlerinden, sağ görüşlü ve göçmen karşıtı Slovenya Demokrat Partisi birinci çıktı.

Oyların tamamına yakınının sayıldığı seçimde kesin olmayan sonuçlara göre, eski Başbakan Janez Jansa liderliğindeki Slovenya Demokrat Partisi yüzde 24,96 oy aldı. Parti 90 sandalyeli parlamentoda 25 sandalye kazandı. 

Aktör ve komedyen Marjan Sarec'in partisi kazandığı 13 sandalye ile ikinci parti olurken, onu 10'ar sandalye kazanan Sosyal Demokratlar ve Modern Merkez Parti ile 9 sandalye kazanan Sol Parti izledi.

Seçimlerde toplam 9 parti parlamentoya girdi.

Hükümet kurabilmek için parlamentoda 46 sandalyeye sahip olmak gerekiyor. Seçimden çıkan çok parçalı tablo koalisyon senaryolarına işaret ediyor.

Devlet Başkanı Borut Pahor, seçimlerin ardından yaptığı ilk açıklamada, hükümet kurma görevini Jansa'ya vereceğini açıkladı.

Ancak diğer partiler Jansa'nın partisiyle koalisyon kurmaya yakın görünmüyor.

Slovenya'da 2004-2008 ve 2012-2013 arasında iki dönem başbakanlık yapan Jansa, komşu Macaristan'ın göçmenlik karşıtı Başbakanı Victor Orban'ın yakın müttefiklerinden. Partisinin seçim başarısı Doğu Avrupa'daki yükselen göçmenlik karşıtı hissiyatın bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

Eski komünist Yugoslavya'yı oluşturan devletlerden Slovenya, Yugoslavya'nın dağılmasının ardından 1991 yılında bağımsızlığını kazanmıştı. 2004 yılında AB üyesi olan ülke, 2007'de ortak para birimi avroya geçmişti.

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