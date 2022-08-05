Soçi'de Erdoğan-Putin zirvesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Soçi'de Rus mevkidaşı Putin ile bir araya geldi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daveti üzerine Soçi'ye giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı taşıyan "TC-TUR" uçağı saat 14.25'te Soçi kentine indi.

İki lider, Karadeniz'de oluşturulan tahıl koridoru, Rusya-Ukrayna savaşı, terörle mücadele ve Suriye'nin kuzeyine düzenlenmesi planlanan yeni harekat ile Türkiye-Rusya ilişkilerini ele alacak.

Bu iki liderin 20 gün içinde gerçekleştireceği ikinci yüz yüze görüşme olacak. Görüşme öncesi iki lider açıklamalarda bulunuyor.

Açıklamasında tahıl koridoru anlaşmasına değinen Putin, anlaşmanın Türkiye'nin kişisel katkıları sayesinde olduğunu söyledi. Putin, "Avrupa'daki tüketiciler Türkiye'ye minnettar olmalı" dedi.

Ardından söz alan Cumhurbaşkanı Erdoğan ise şunları söyledi:



"Heyetlerimizin Türkiye'de yaptığı görüşmeler verimli geçti. Birçok konu ele alındı. Şimdi bizim buna nokta koymamız, Türkiye-Rusya ilişkilerinde farklı bi sayfa açacak. Geerk enerji, gerek Karadeniz hattında tahıl konusunda atılan adımlar, ulaşımla ilgili atılan adımlar... Suriye'deki gelişmeleri de bu vesileyle ele alacağız. Terörle mücadelede işbirliği önem arz ediyor. Bugün dünyanın gözü Soçi'de. Bizim yapacağımız görüşmelerden sonra bunlara verilecek olan cevaplar, onları belirli istikamette yönlendirilecek.

AKKUYU MESAJI



Akkuyu konusu büyük önem arz ediyor. Akkuyu konusunu bugün sizlerle belli bir noktaya getirmemiz, değerlendirerek karara bağlamamız süreci ertelemeye fırsat vermeyecektir. Belirlenen takvimin işlemesi çok büyük önem arz ediyor. Enerjinin yüzde 10'unu Akkuyu Enerji Santrali halledecek. Böyle bir fırsatı bulduğumuz için memnuniyetimi ifade etmek istiyorum."

AKKUYU'DA SÖZLEŞME FESHİ

Akkuyu Nükleer AŞ, geçen hafta projede çalışmalarını tamamlayan IC İçtaş İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ ile sözleşmenin feshedildiğini duyurmuştu.

IC İçtaş İnşaat Sanayi yerine TSM Enerji Limited şirketiyle sözleşme imzalandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da ihtilafın çözümü için gerekli girişimlerde bulunulduğu ve önceliğin projenin zamanında tamamlanması olduğu belirtilmişti.