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Şoför adresi şaşırınca bir konteyner kokain polisin eline geçti...

23 Aralık 2018 Pazar 13:30
Şoför adresi şaşırınca bir konteyner kokain polisin eline geçti...

Belçika'nın Anvers kenti yakınlarındaki Merksem kasabasında otomobil yedek parçaları içine gizlenmiş bir konteyner kokain, teslimatı yapacak kamyon şoförünün ev numaralarını karıştırması üzerine polisin eline geçti.

Merksem'deki Bredabaan semtinde bulunan bir inşaat şirketine, otomobil parçaları ile dolu bir konteyner teslimatı yapıldı.

Şirket yetkilileri, kendilerinin böyle bir sipariş vermediğini belirtmesine rağmen, kamyon şoförü teslimat notunda bulunan adresin inşaat şirketine ait olduğunu söyledi.

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Bunun üzerine inşaat şirketi çalışanları polise haber verdi. Polisin yaptığı araştırma sonucu, konteynerin, birkaç ev ileride oturan Fuad Y.'ye ait olduğunu belirlendi.

Federal polis, konteynere el koyarak arama yaptı. Konteynerin içindeki özel bölmelerde büyük miktarda kokain ele geçirildi.

Polis, Fuad Y. ile Jawat Z. ve El M. adlı kişileri gözaltına aldı.

Polis, bu kişilerin Borgerhout'taki dört barda kokain sattıkları gerekçesiyle geçen ay gözaltına alınan Mustapha D ve 4 yakınıyla bağlantılı olduğunu düşünüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Konteyner Kokain
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