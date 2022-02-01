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Soğuk savaş, yerini sıcak savaşa bırakıyor

Vladimir Putin, Ukrayna gerginliği konusunda ABD ve NATO’dan gelen yanıtları incelediklerini ve taleplerinin göz ardı edildiğini belirterek, "Kolay olmayacak ama bir karar alacağız" dedi.

01 Şubat 2022 Salı 21:35
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Soğuk savaş, yerini sıcak savaşa bırakıyor
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Rusya'nın, Ukrayna sınırındaki askeri faaliyetlerini artırması ve başta ABD olmak üzere Batılı ülkelerin Ukrayna'ya yönelik silah sevkiyatlarını artırmasıyla bölgede gerginlik artıyor.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile Rusya Dışişleri Bakanı görüşmesinde ABD, Rusya'dan askerlerini Ukrayna sınırından çekmesini istemişti.

Macaristan Başbakanı Orban ile Kremlin'de yaptıkları görüşme sonrasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, konuyla ilgili açıklamada bulundu.

"RUSYA'NIN TEMEL KAYGILARININ GÖZ ARDI EDİLDİĞİ AÇIK"

ABD ve NATO’dan gelen yanıtların üzerinde çalışıldığını dile getiren Putin, “26 Ocak'ta ABD ve NATO'dan gelen yazılı yanıtı dikkatle inceliyoruz. Ancak Rusya'nın temel kaygılarının göz ardı edildiği şimdiden açık ve Sayın Başbakan'ı bu konuda bilgilendirdim." ifadelerini kullandı.

Putin şu şekilde konuştu:

NATO'nun genişlemesinin önlenmesi, Rus sınırları yakınlarına saldırı silahı sistemlerinin yerleştirilmesinin reddedilmesi ve bloğun Avrupa'daki askeri altyapısının 1997'deki durumuna geri döndürülmesiyle ilgili üç temel talebimizin uygun bir biçimde dikkate alındığını görmedik.

"ATLATILDIK VE KANDIRILDIK"

Bilindiği üzere bize NATO bloğunun altyapısını bir karış dahi doğuya kaydırmama sözü verildi. Bunu herkes iyi biliyor. Bugün NATO'nun nerede olduğunu görüyoruz, Polonya’da, Romanya’da, Baltık ülkelerinde Bir şey söylediler, farklı bir şey yaptılar. Bizde halk arasında dendiği gibi, atlatıldık, basitçe kandırıldık.

"KOLAY OLMAYACAK AMA BİR KARAR ALACAĞIZ"

Kolay olmayacak ama bir karar alacağız. Bugün nasıl bir yanıt olacağını söylemeye hazır değilim."

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