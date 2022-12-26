Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT CANLI YAYIN YEREL SEÇİM
Milli boksör Metin Turunç mahkemeye çıkarıldı
Milli boksör Metin Turunç mahkemeye...
Ters Yön Operasyonu: Zanlılar yargılanmayı cezaevinde bekleyecek
Ters Yön Operasyonu: Zanlılar yargılanmayı...
Adam kaçırıp dövdüler!
Adam kaçırıp dövdüler!
Sahte PCR'a hapis cezası
Sahte PCR'a hapis cezası
3 yıl hapis cezası aldı
3 yıl hapis cezası aldı

Sokak ortasında uluorta cinsel ilişkiye girdiler!

Tayland'ın doğu kıyısındaki meşhur parti kasabası Pattaya'da yaşanan bir olayın tanık olan evsiz bir adam tarafından kaydedilen görüntüleri herkesi şaşkına çevirdi. İngiliz bir turist olduğu iddia edilen sarışın bir adamın sokak ortasında seks işçisi olduğu tahmin edilen bir adamla cinsel ilişkiye girdiği anlar herkesi şoke etti.

26 Aralık 2022 Pazartesi 15:02
123 Okunma
Sokak ortasında uluorta cinsel ilişkiye girdiler!



Tayland'da sarışın bir erkek ve yerli olduğu tahmin edilen bir kadın cinsel ilişkiye girerken evsiz bir adama yakalandı. Olayı görüntüleyen ve polislere bildirilen bu adam, yaptığı açıklamalar ve çektiği görüntülerle olayın gündeme oturmasına neden olurken, çiftin pervasız davranışına da ateş püskürdü.

30 DAKİKA SÜRDÜ

İkilinin yaklaşık 30 dakika boyunca yol kenarında cinsel ilişkiye girdiklerini söyleyen 50 yaşındaki Suchat isimli adam, çiftin geçen arabaları hatta görmelerine rağmen onu bile umursamayacak kadar sarhoş olduklarını belirtti. Seksleri bitince ayağa kalkıp kısa bir süre konuşan çift, genç olduğu tahmin edilen sarışın adamın kadına para uzatması üzerine ayrıldı.

ARANIYORLAR

Ayrı yönlere giden ikili konuşurken, Suchat adamın 'İngiliz' ifadesini kullandığını iddia etti. Olayı araştıran Yüzbaşı Yutthapol Boonkerd, adamın şu anda polis tarafından takip edildiğini söyledi. İngiliz olabileceğine dair bilgi aldıklarını ancak onu bulana kadar kesin olarak bilemeyeceklerini de ekledi.

0_PAY-Police-hunt-British-touris

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Akar: Fransızların beslediği yılan kendilerini sokmaya başladı
Akar: Fransızların beslediği yılan kendilerini sokmaya başladı
Evde yalnız bırakılan köpek yangın çıkardı
Evde yalnız bırakılan köpek yangın çıkardı
Leopar, 7 yaşındaki kızı öldürdü
Leopar, 7 yaşındaki kızı öldürdü








Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim