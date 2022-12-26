Sokak ortasında uluorta cinsel ilişkiye girdiler!

Tayland'da sarışın bir erkek ve yerli olduğu tahmin edilen bir kadın cinsel ilişkiye girerken evsiz bir adama yakalandı. Olayı görüntüleyen ve polislere bildirilen bu adam, yaptığı açıklamalar ve çektiği görüntülerle olayın gündeme oturmasına neden olurken, çiftin pervasız davranışına da ateş püskürdü.

30 DAKİKA SÜRDÜ

İkilinin yaklaşık 30 dakika boyunca yol kenarında cinsel ilişkiye girdiklerini söyleyen 50 yaşındaki Suchat isimli adam, çiftin geçen arabaları hatta görmelerine rağmen onu bile umursamayacak kadar sarhoş olduklarını belirtti. Seksleri bitince ayağa kalkıp kısa bir süre konuşan çift, genç olduğu tahmin edilen sarışın adamın kadına para uzatması üzerine ayrıldı.

ARANIYORLAR

Ayrı yönlere giden ikili konuşurken, Suchat adamın 'İngiliz' ifadesini kullandığını iddia etti. Olayı araştıran Yüzbaşı Yutthapol Boonkerd, adamın şu anda polis tarafından takip edildiğini söyledi. İngiliz olabileceğine dair bilgi aldıklarını ancak onu bulana kadar kesin olarak bilemeyeceklerini de ekledi.