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Sol Hareket, Derinya eylemi ile Kavazoğlu-Mişaulis anma etkinliklerine katıldı

Sol Hareket, bugün Mağusa’da düzenlenen “Derinya Kapısı Açılsın” eylemine ve Güney Lefkoşa ile Dali’de düzenlenen Derviş Ali Kavazoğlu-Kostas Mişaulis’i anma etkinliklerine katıldı.

31 Mart 2018 Cumartesi 20:35
Sol Hareket, Derinya eylemi ile Kavazoğlu-Mişaulis anma etkinliklerine katıldı

Sol Hareket tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre “Derinya Kapısı Açılsın” eylemine katılan Sol Hareket üyeleri, Derinya kapısının hemen açılmasını, Derinya kapısının yanı sıra tüm geçiş kapılarının biran önce açılmasını ve özgürce seyahat önündeki tüm engellerin kaldırılmasını talep ettiler.

Bugün sabah saatlerinde Lefkoşa ve Dali’de düzenlenen Kavazoğlu-Mişaulis anma etkinliklerine de katılan Sol Hareket üyeleri, Kavazoğlu ve Mişaulis’in mezarlarına çelenk ve çiçekler koydu.

Sol Hareket kurucularından Abdullah Korkmazhan konuyla ilgili açıklamasında, “Onlar nasıl hain pusuda, hain kurşunlara göğüslerini siper ettilerse, bizlerde tüm olanaklarımızı ortak mücadeleye kanalize etmeliyiz. Tüm Kıbrıs halkı ülkesine ve geleceğine sahip çıkmalı ve birlikte mücadeleye bir an önce koyulmalıdır. Ülkemizin sömürgeleştirilmesini engellemenin, yeniden birleşmenin ve barışa ulaşmanın yolu bundan geçmektedir” dedi.

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