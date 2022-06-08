Solski: Gıdada "korkunç" fiyat artışı yaşanabilir

Ukrayna Tarım Bakanı Mikola Solski Ukrayna limanlarındaki ablukaya son verilmezse yaz ortasına kadar gıda kaynaklarına ilişkin önemli bir baskının tüm dünyada hissedilmeye başlanacağını, zincirleme etkinin pek çok üründe katastrofik fiyat artışlarına neden olacağını söyledi.

DÜNYA'dan Elif Karaca'nın sorularını yanıtlayan Solski, Birleşmiş Milletler'in ve ticaret ortakları olan ülkelerin limanlar aracılığıyla tahıl ihracatı için insani koridorlar oluşturma ihtimalleri üzerinde çalıştıklarını, ancak bu çabalarla ilgili olarak herhangi bir sonuç hakkında konuşmak için henüz çok erken olduğunu belirtti. Bu konuda göstermekte olduğu çaba ve çalışmalardan dolayı Türkiye'ye minnettar olduklarını ifade eden Solski, Ukrayna limanlarının serbest hale gelmesinin bir numaralı öncelik olması gerektiğini ve bu çalışmaların olumlu sonuçlanmasını umduklarını söyledi.

"Tarım arazilerinin yüzde 80'inde ekim yapılabildi"

Ukraynalı bakan, savaş sırasında ekim yapılıp yapılamadığı sorusuna, "Her şeye rağmen yine de, baharda arazilerimizin yüzde 80'inden fazlasına ekim yapabildik. Yani, sadece Ukrayna'nın batısında ekim yapmadık. Ancak tohum, gübre, yabani ot mücadele ilacı ve yakıt sıkıntılarına bağlı olarak mahsul kalitesi daha kötü olabilir. Ayrıca, işgal nedeniyle kışlık mahsulleri tam olarak hasat edemeyebiliriz. Bu durumda geçen yılın yüzde 50'si kadar, yani yaklaşık 44 milyon ton hasat bekliyoruz" dedi.

"Çalışmaların olumlu sonuçlanmasını bekliyoruz"

Savaş nedeniyle Ukrayna'nın tarımsal ürün ihracatının 3'te 1'e kadar düştüğünü belirten Solski, "Bu sorunun çözülmesiyle ilgili olarak Türkiye'den beklentileriniz var mı?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

Ukrayna tahılının ülkemizin limanlarından ihraç edilebilmesi amacıyla bir insani koridor oluşturulması konusunda gösterilen çaba ve çalışmalarından dolayı Türkiye'ye minnettarız. Ukrayna limanlarının serbest hale gelmesi bir numaralı önceliktir ve bu doğrultuda yürütülen çalışmaların olumlu sonuçlanmasını umuyoruz

"20 milyon tondan fazla tahıl depolarda bekliyor"

Bakan Mikola Solski, Ukrayna limanlarının ablukası nedeniyle, 20 milyon tondan fazla tahıl ve bakliyat ile 5 milyon yağlı tohum ürünü dünya pazarına giremediğini belirterek, "Bunlar sadece 2021'in hasadına ait. Buna hasadı temmuzda başlayacak ürünler de eklenecek ve ihracat konusu daha vahim bir hal alacak" dedi.

Katastrofik fiyat artışları

Ukrayna Tarım Bakanı Mikola Solski, devam eden savaşın gıda fiyatları ve küresel enflasyona etkisi için ise şu değerlendirmede bulundu:

Her şey bir dizi faktöre bağlı. Birincisi savaşın ne kadar süreceği, ikincisi Ukrayna'nın tarım sektörüne ne kadar zarar vereceği ve üçüncü olarak da ülkemizin limanlarındaki engellerin ne kadar süre devam edeceği. Ukrayna'da Şubat'ta başlayan işgalin ardından buğday fiyatları kısa zamanda 13 yıldan uzun bir sürenin en yüksek seviyesine ulaştı ve bu tüm dünyada enflasyonun artmasına neden oldu. Bu nedenle, Ukrayna limanlarının ablukasına son verilmezse yaz ortasına kadar gıda kaynaklarına ilişkin önemli bir baskı tüm dünyada hissedilmeye başlanacak. Tahıl fiyatlarının yanı sıra ekmekten et ürünlerine kadar tüm gıda malzemelerinde fiyat artışları söz konusu olacak. Ukrayna ayçiçek yağı, arpa, mısır, buğday gibi tahıl ürünlerinde üretim ve ihracat bakımından dünya lideri olduğu için; bu durumun değişmesi ve yerinin başka küresel tedarikçiler tarafından doldurulması mümkün olmadığından, bu zincirleme etki katastrofik fiyat artışlarına, akut kıtlıklara ve gıda güvenliği olmayan ülkelerde açlığa neden olacak...