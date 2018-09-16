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Somali asıllı Müslüman kadın İsveç parlamentosunda

Yeşiller ve Çevre Partisinin Göteborg kentindeki 21'inci sıra milletvekili adayı Somali asıllı Leyla Ali Elmi, tercihli oylarla milletvekili seçilerek parlamentoya girmeyi başardı

16 Eylül 2018 Pazar 17:01
Somali asıllı Müslüman kadın İsveç parlamentosunda

İsveç'in Göteborg kentinden Yeşiller ve Çevre Partisinden 21'inci sıra milletvekili adayı gösterilen Somali asıllı kadın politikacı Leyla Ali Elmi, tercihli oylarla parlamentoya girme hakkı kazandı.

Ülkede 9 Eylül'de yapılan genel ve yerel seçimlerde en büyük sürprizi Somali asıllı Müslüman kadın politikacı yaptı.

Yeşiller ve Çevre Partisinin Göteborg kentinden 21'inci sırada milletvekili adayı gösterdiği Elmi, bin 461 tercihli oy alarak milletvekili seçildi.

İsveç resmi haber ajansı TT'nin haberine göre parti, Göteborg'dan iki milletvekili çıkararak listenin ilk iki sırasındaki adayları parlamentoya göndermeyi başardı.

Ancak tercihli oylarda yüzde 5 barajını aşan tek politikacı Elmi, ikinci sıradaki adayın yerine 21'inci sıradan milletvekili seçildi.

Çok mutlu olduğunu söyleyen 30 yaşındaki Müslüman kadın politikacı, TT'ye yaptığı açıklamada, harika bir sonuçla karşı karşıya kaldığını belirtti.

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