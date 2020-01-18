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Somali'de bombalı saldırı

Yaralı sayısı 17'ye yükseldi

18 Ocak 2020 Cumartesi 17:54
Somali'de bombalı saldırı

Somali'nin başkenti Mogadişu'nun güneybatısındaki Afgoye kentinde Türk müteahhitlik firmasının şantiyesine düzenlenen bombalı saldırıda yaralananların sayısı 17'ye yükseldi.

Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçiliğinden alınan bilgiye göre, saldırıda yaralanan 2'si ağır 6 Türk vatandaşı ile aralarında güvenlik görevlilerinin de bulunduğu 11 Somalili, Somali Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. 

Afgoye-Mogadişu yol yapımını üstlenen Türk müteahhitlik firmasının şantiyesine bomba yüklü araçla saldırı düzenlenmişti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, terör saldırısıyla ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Somali'deki terör saldırısında 6 Türk ve 9 Somali vatandaşı olmak üzere 15 kişi yaralandı. Somali'deki saldırıda yaralanan vatandaşlarımızdan 2'sinin durumu ciddi, ameliyatları devam ediyor." ifadelerini kullanmıştı.

Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmazken, olayın arkasında bölgede benzer terör saldırıları gerçekleştiren Şebab örgütünün olduğu tahmin ediliyor.

Başkent Mogadişu'da 28 Aralık'ta gümrük merkezi yakınlarında bomba yüklü araç, üniversite öğrencilerini taşıyan otobüsün geçişi sırasında infilak ettirilmiş, Şebab'ın üstlendiği saldırıda 2'si Türk vatandaşı 80'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Terör örgütü Şebab, ocak başında yaptığı açıklamada, Mogadişu-Afgoye asfalt yol yapım projesini üstlenen firmanın Türk çalışanlarına açıkça saldırı tehdidinde bulunmuştu.

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SomaliMogadişu BüyükelçiliğiBombalı SaldırıHaber
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