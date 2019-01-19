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Somali'de Eş-Şebab, 60 Çocuğu Kaçırdı

 Terör örgütü Eş-Şebab, Somali'nin güneybatısında 60 çocuğu kaçırdı. 

19 Ocak 2019 Cumartesi 17:39
Somali'de Eş-Şebab, 60 Çocuğu Kaçırdı

Somali Ulusal Haber Ajansının (SONNA) haberine göre, terör örgütü, Bakul vilayetinin El-Garas bölgesinde 60 çocuğu ailelerinden zorla alarak alıkoydu.

Bakul Valisi Muhammed Moalim Ahmed olay sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, örgütün çocukları asker olarak yetiştirip düzenlediği saldırılarda kullandığını söyledi.

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Çocukların henüz tespit edilemeyen bir yere götürüldüğünü ifade eden Ahmed, ailelerin çocuklarının hayatından endişe ettiğini dile getirdi.

SONNA, Eş-Şebab'ın kendi sitesinde yayınladığı bir ses kaydından, ülkede 22 Aralık'ta Ulusal Tiyatro'ya yapılan intihar eylemini, 12 yaşında örgüte katıldığı belirtilen 23 yaşındaki bir gencin yaptığının anlaşıldığını da aktardı.

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Anahtar Kelimeler:
SomaliEş-ŞebabçocukHaber
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