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Somali'de yaklaşık 8 milyon kişi yetersiz besleniyor

Somali'de devam eden gıda sorunu nedeniyle yaklaşık 8 milyon kişinin yetersiz beslendiği bildirildi.

13 Aralık 2022 Salı 19:56
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Somali'de yaklaşık 8 milyon kişi yetersiz besleniyor



Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yayımlanan raporda, Somali'de yetersiz yağışlar nedeniyle 2020'den beri kuraklığa bağlı gıda sorunu yaşandığı belirtildi.

Ülkede yaklaşık 8 milyon kişinin yetersiz beslendiği ifade edilen raporda, kuraklığın devam edeceği, mevcut durumun daha da kötüleşebileceği kaydedildi.

Kuraklığa bağlı gıda sorununun başta ülkenin güneybatısı ve başkent Mogadişu olmak üzere birçok bölgeyi etkilemeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Genellikle hayvancılıkla hayatlarını sürdüren Somali halkının birçoğu kuraklık ve çatışmalar nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kaldı.

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