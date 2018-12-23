Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
NASA radarları Holiday Asteroidini görüntüledi
NASA Görüntüledi
Yaraları çabuk iyileştiren bandaj geliştirildi
Yaraları çabuk iyileştiren bandaj geliştirildi
Whatsapp’tan Bomba Özellik!
Whatsapp’tan Bomba Özellik!
Apple'dan şaşırtan itiraf: iPad'ler bükülüyor, kabul ediyoruz
Apple'dan şaşırtan itiraf
Tek kişilik uçan araçlar sefere başladı
Tek kişilik uçan araçlar sefere...
banner40

Somali’de bombalı araç saldırısı: en az 16 kişi hayatını kaybetti

23 Aralık 2018 Pazar 16:37
Somali’de bombalı araç saldırısı: en az 16 kişi hayatını kaybetti

Somali’de bomba yüklü bir araç orduya ait bir kontrol noktasında patlatıldı, en az 16 kişi öldü, 20’den fazla kişi yaralandı.

Somali’de bomba yüklü bir araç, Somali Başkanlık sarayı yakınlarında, orduya ait bir kontrol noktasında patlatıldı, en az 16 kişi öldü, 20’den fazla kişi yaralandı.

Saldırıyı sıklıkla ülkenin başkenti Mogadishu’yu hedef alan, El-Kaide’nin bir kolu olan, Eş-Şebap terör örgütü üstlendi.

banner41

Bombalı saldırının hedefinin yoğun güvenlik önlemleriyle korunan sarayın arka girişindeki kontrol noktası olduğunu söyleyen polis sözcüsü Muhammed Hüseyin, Mogadishu Belediye Başkan yardımcısı ve bir milletvekilinin olayda yaralandığını açıkladı.

Trafik polisi Muhammed Harun da, “Önce bir aracın bölgede bir aşağı bir yukarı hareket ettiğini farkettik, etrafta yürüyen inşaları uzaklaştırmaya çalıştık ama aniden araç patladı” dedi.

banner22
Anahtar Kelimeler:
SomaliBombaPatlama
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bağdat’taki ABD işgalinden kalma beton bariyerler, kaldırılıyor
Bağdat’taki ABD işgalinden kalma beton bariyerler, kaldırılıyor
İşte dünyanın en garip bilgileri
İşte dünyanın en garip bilgileri
'Acı Fındık' operasyonu: 5 tır dolusu Nutella çalan çete yakalandı
'Acı Fındık' operasyonu: 5 tır dolusu Nutella çalan çete yakalandı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim