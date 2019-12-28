Somali’de bombalı saldırı: Ölenler arasında iki Türk de var!

Patlama başkent Mogadişu’nun işlek bir bölgesindeki kontrol noktasında gerçekleşti. Bombanın üniversite öğrencilerini taşıyan bir otobüsün geçişi sırasında infilak ettirildiği öğrenildi.

Mogadişu Belediye Başkanı Ömer Mahmud da saldırıda ölenlerin büyük bölümünün üniversite öğrencileri ve diğer okullara giden öğrenciler olduğunu belirtti.

Dehşet verici saldırıda yaralanan onlarca kişinin çevre hastanelerde tedavi altına alındığı açıklandı. Bir polis yetkilisi, “Onlarca sivilin öldüğünü doğrulayabilirim, çok daha fazla yaralı var” ifadelerini kullandı.

CESETLER TANINMAZ HALDE

Tanıklar olay yerinde yaşanan can pazarını dehşet verici ifadelerle anlattı. Patlamanın gerçekleştiği nokta yakınlarında Sakariye Abdukadir, “Patlamanın ortasında tüm görebildiğim etrafa yayılan cesetlerdi. Bazıları tanınmaz haldeydi” dedi.

Muhammed Abdirizak, ölü sayısının 90’dan fazla olduğunu belirtirken, bu rakamın henüz teyit edilmediğini de sözlerine ekledi.

Eski İç Güvenlik Bakanı olan Abdirizak, “Allah bu barbarca saldırının kurbanlarına rahmet eylesin” dedi.

Görgü tanığı Muhibo Ahmed de, “Bu kahredici bir olay, çünkü patlama meydana geldiğinde yoldan otobüsle geçmekte olan öğrenciler dahil bölgede pek çok insan vardı” ifadelerini kullandı.

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BAKAN ÇAVUŞOĞLU TEYİT ETTİ

Yaşanan katliamda hayatını kaybedenler arasında iki Türk vatandaşının da olduğu ortaya çıktı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Mogadişu'da meydana gelen hain terör saldırısında hayatını kaybeden iki vatandaşımıza ve diğer masum Somalili kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Kardeş Somali'nin daima yanında olacağız. Teröre karşı mücadelemiz kararlılıkla devam edecek” ifadelerini kullandı.

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Saldırıyı henüz üstlenen bir örgüt olmadı, fakat Somali’de El Şebab terör örgütünün eylemlerine çok sık sahne oluyor.

El Kaide bağlantılı El Şebab, 10 yılı aşkın bir süredir Somali’yi vuruyor. Teröristler 2011’de başkent Mogadişu’dan çıkarılsa da ülkenin bazı bölgelerinde kontrolü elinde bulunduruyor.

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YOL ÇALIŞMASI YAPAN BİR TÜRK FİRMASI

Türkiye’nin Mogadişi Büyükelçisi Mehmet Yılmaz, “saldırıda hayatını kaybedenlerin yol çalışma yapan bir Türk firmasının işçileri olduğunu” açıkladı.

Büyükelçi Yılmaz, yaralıların arasında Türk vatandaşının bulunmadığını da sözlerine ekledi.

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