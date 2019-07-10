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Sömürge parasının yerini 'Eco' alacak

Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara, Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğu'nun tüm liderlerinin ‘eco’ adı verilen yeni bir para birimi oluşturma kararı aldığını duyurdu.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 14:33
Sömürge parasının yerini 'Eco' alacak

Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara, Batı Afrika’da CFA frangı kullanan ülkelerin, yeni ve ortak para birimi “eco”yu oluşturarak bu para birimine geçme kararı aldığını belirtti.

Ouattara, Fransa’da mevkidaşı Emmanuel Macron ile görüşmesinin ardından yapılan basın toplantısında, Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğunun (ECOWAS) ‘eco’ adı verilecek bir para birimi oluşturmak üzere olduğunu söyledi.

Ouattara “ECOWAS’ın tüm liderleri, ‘eco’ adı verilen yeni bir para birimi oluşturma kararı aldı. Uzun vadede, CFA frangının yerini ‘Eco’ alacak.” ifadelerini kullandı.

Bunun halkların isteği olduğunu ve en kısa sürede gerçekleşmesini umduğunu dile getiren Alassana Ouattara, yeni para birimine geçişin her ülkenin kendi iradesine bağlı olacağını aktardı.

SÖMÜRGE PARASI CFA FRANGI

Avro ile sabitlenen CFA frangı, Kamerun, Benin, Gabon, Kongo Cumhuriyeti, Çad, Togo ve Orta Afrika Cumhuriyeti'ni de içeren eski Fransız sömürgesi 14 Afrika ülkesinde kullanılıyor. 

Fransa, 26 Aralık 1945'te CFA frangını, sömürge düzenini devam ettirmek için para birimi olarak tedavüle sokmuştu.

Batı Afrika Ekonomik ve Parasal Birliği (UEMOA) ile Orta Afrika Ekonomik ve Parasal Topluluğuna (CEMAC) üye toplam 14 Afrika ülkesi sömürge döneminden bu yana frank CFA'yı para birimi olarak kullanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Sömürge ParasıEco
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