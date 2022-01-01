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Son 125 yılın en iyi kitapları ve yazarları belli oldu

New York Times okuyucuların seçtiği 125 yılın en iyi kitapları ve yazarları açıklandı. Kitaplar arasında Harper Lee'nin Bülbülü Öldürmek eseri zirvede yer aldı.

01 Ocak 2022 Cumartesi 16:37
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Son 125 yılın en iyi kitapları ve yazarları belli oldu
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New York Times, kitap inceleme panelinin 125. yıl dönümünü kutlamak için okuyucularını o dönemde yayınlanan en iyi kitabı aday göstermeye yönelik bir anket düzenledi. 67 ülkeden yanıtlar geldi.

En sevilen ve en iyi yazarlar John Steinbeck, Ernest Hemingway ve William Faulkner, James Baldwin, Margaret Atwood ve Virginia Woolf ve Joan Didion olarak belirlendi.

İŞTE OKUYUCULARDAN EN YÜKSEK OYU ALAN 5 KİTAP:

1. Bülbülü ÖldürmekHarper Lee
2. Yüzük Kardeşliği – J.R.R. Tolkien
3. 1984 – George Orwell
4. Yüzyıllık Yalnızlık – Gabriel García Márquez
5. Sevile – Toni Morrison

Anahtar Kelimeler:
New York TımesHarper LeeBülbülü Öldürmek
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