Son 24 saatte Brezilya'da 602 kişi hayatını kaybetti

Salgından en çok etkilenen ikinci ülke Brezilya'da, virüs nedeniyle son 24 saatte 602 kişi hayatını kaybetti.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 602 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 64 bin 867'ye, vaka sayısı da 26 bin 51 artarak 1 milyon 603 bin 55'e yükseldi.

Yaklaşık 46 milyon nüfuslu, ülkenin ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 320 bin 179 vaka ve 16 bin 78 virüs kaynaklı ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

Virüsten iyileşenlerin sayısı ise 906 bin 286 olarak kayda geçti.

"Salgının merkez üssü"

Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, Latin Amerika'da "salgının merkez üssü" olarak nitelendiriliyor.

Brezilya, ölü sayısında İngiltere'yi geride bırakarak dünyada "ABD'den sonra en çok COVID-19 kaynaklı ölümün ve vakanın görüldüğü ülke" olmuştu.

Brezilya Coğrafya ve İstatistik Enstitüsü, mayısta 4,2 milyon kişinin tat, koku kaybı, öksürük ve yüksek ateş gibi COVID-19 benzeri semptomlar gösterdiğini açıklamıştı.

Hindistan'da son 24 saatte 24 bin yeni vaka

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 425 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle COVID-19'dan ölenlerin sayısı 19 bin 693'e yükseldi.

Hindistan'da son 24 saatte 24 bin 248 yeni COVID-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 697 bin 413'e çıktı.

Ülkede, şimdiye kadar virüse rastlanan 424 bin 433 kişi iyileşti.

COVID-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, dünyada en fazla vaka görülen 3'üncü ülke konumunda bulunuyor.