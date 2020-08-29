Son 24 saatte Çin'de 9, Güney Kore'de 323 vakaya rastlandı

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte tamamı yurt dışı irtibatlı 9 COVID-19 vakası belirlendi.

Çin ana karasında son 24 saatte COVID-19 kaynaklı can kaybı olmazken, toplam vaka sayısı 85 bin 22'ye çıktı.

COVID-19'un ortaya çıktığı Çin'de, bugüne kadar 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Ülkede, COVID-19 tespit edilen 80 bin 126 kişi iyileşirken, virüs nedeniyle tedavisi süren aktif vaka sayısı, 4'ünün durumu ağır olmak üzere, 262 olarak açıklandı.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden (KCDC) yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 15'i yurt dışı kaynaklı 323 COVID-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 19 bin 400'e yükseldi.

Son 24 saatte COVID-19 nedeniyle 5 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı toplam can kaybı sayısı 316'ya çıktı.

Güney Kore'de, şimdiye kadar COVID-19 testi pozitif çıkan 14 bin 765 kişi iyileşti.

Yurt içi kaynaklı 371 yeni vakadan 244'ü başkent Seul ve çevresindeki metropol bölgesinde görüldü.

Ülkede 14 Ağustos'tan bu yana vaka sayısı üç haneli rakamlarda seyrediyor.

Yetkililer, salgının ivme kazanmasında Seul'deki Sarang Jeil Kilisesi cemaati çevresinde ve 15 Ağustos'ta Seul'de düzenlenen Kurtuluş Günü mitingindeki yayılmanın etkisi olduğunu vurguluyor.

14 Ağustos'tan bu yana kaydedilen 4 bin 630 vakanın 978'i kilise ile irtibatlıyken, Kurtuluş Günü mitingine katılanlar arasında 294 vaka tespit edildiği bildirildi.

Sağlık Bakanlığı, virüsün yayılmasını yavaşlatmak için 9 Eylül'e kadar Seul'de restoranların 21.00-05.00 saatlerinde paket servis haricinde hizmet vermesini yasakladı.

Seul'de spor salonları ve kapalı spor tesisleri de geçici olarak kapatılırken, huzurevlerine de ziyaretçi alınmayacak.

Hükümet, ülkede vaka sayılarının yükselişe geçmesi nedeniyle salgınla mücadele önlemlerinin sıkılaştırılacağını açıklamış, yaklaşık 2 hafta sürecek sıkı önlemler çerçevesinde eğlence merkezleri, kütüphaneler, galeriler ve müzelerin kapanacağını, kapalı mekanlardaki toplu aktivitelerde bulunanların sayısının 50, dışarıdaki aktivitelerde ise 100’ü geçemeyeceğini duyurmuştu.