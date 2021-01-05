Son bir ayda İngiltere'de 42 Kıbrıslı Türk koronavirüsten hayatını kaybetti

Kıbrıs Türk Gençlik ve Aile Birliği İngiltere, son bir ayda 42 Kıbrıslı Türkün yaşamını yitirdiğini açıkladı, vefat edenlerin çoğunun 60 yaş üzeri ve sağlık sorunları olan kişiler olduğunu bildirdi.

Kıbrıslı Türklerin ölüm oranlarında artış olduğu belirtilen açıklamada, "Koronavirüs salgını, yaşlıları ve ek hastalıkları olanları bulduğu zaman gerçekten ölümcül seyrediyor" denildi.

Kıbrıs Türk Gençlik ve Aile Birliği İngiltere'den yapılan açıklamada,"Bu zor günlerde tüm halkın yanında olabilmek için elimizden geleni yapmaya devam çalışacağız" ifadelerine yer verildi.

Kıbrıs Türk Gençlik ve Aile Birliği İngiltere'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle:

"Koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçiren İngiltere, ulusal karantina ilan edilmesiyle birlikte en başa döndü. Halktan, hayat kurtarmak için evde kalmaları istendi. İngiltere’de son 24 saatte 60 bin 916 kişide koronavirüs tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle son hayatını kaybedenlerin sayısı ise 830 arttı. Özellikle Kıbrıslı Türk toplumu arasında ölüm sayısında ciddi bir artış kaydedildi. Benzer bir durum geçtiğimiz Nisan – Mayıs ayında yaşanmıştı. Aynı durum Aralık ayında yaşanıyor ve daha bu virüs mutasyondan dolayı daha hızlı bulaşıyor.

8 Aralık’ta Kıbrıslı Türk’lerin toplam ölüm sayısı 105’iken, şu an 147. Son bir ayda 42 kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, bu rakamlar sadece kesin olarak bilinen bunun dışında bilinmeyen vakalar olabilir. Son 24 saatte ise 6 toplum üyemizin vefat haberi ulaştı. Vefat edenlerin çoğu 60 yaş üzeri ve sağlık sorunları olan kişiler. Ancak tahminlere göre 100’ün üzerinde 30 – 60 yaş arası birçok toplum üyemiz yoğun bakımda tedavi görüyor. Türkiye kökenli toplum arasındaki ölüm sayısı ise 47’ye yükseldi. 8 Aralık’ta 45’idi, şu an kesin olarak bilinen 47 ancak bu rakamdan daha yüksek olduğu kesin.

Koronavirüs salgını, yaşlıları ve ek hastalıkları olanları bulduğu zaman gerçekten ölümcül seyrediyor. Sevdiklerimizi korumak istiyorsak kesinlikle akrabalarımızla, eş dostlarımızla bir araya gelmeyelim. Sevdiklerimizi kaybetmemek ve en kısa zamanda normal hayatımıza dönmek için tedbirlere uyalım.Virüsün bulaşıcı etkisi kadar psikolojik etkileri de oldukça devamlılığını sürdürüyor. Özellikle ‘karantina’ ve ‘izolasyon’ kavramlarının hepimizin üzerinde etkisi farklı anlamlar içerse de vardığımız noktalar çok benzer.

Kıbrıs Türk Gençlik ve Aile Birliği İngiltere olarak bu zor günlerde tüm halkımızın yanında olabilmek için elimizden geleni yapmaya devam çalışacağız. Bu salgını dayanışmayla yeneceğiz. Hayatını kaybeden canlarımıza Allah’tan rahmet, acılı aileleri ve sevenlerine baş sağlığı dileriz."