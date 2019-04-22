Son dakika… Filipinler’de 6.4 büyüklüğünde deprem

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), merkez üssü başkent Manila’nın yaklaşık 100 kilometre kuzeyindeki Gutad şehri olan, 6.4 büyüklüğünde bir deprem kaydedildiğini açıkladı.
Depremde can kaybı yaşanıp yaşanmadığına dair henüz bilgi verilmedi.
Güneydoğu Asya ülkesi Filipinler'de 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem başkent Manila'da paniğe neden oldu.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), merkez üssü başkent Manila’nın yaklaşık 100 kilometre kuzeyindeki Gutad şehri olan, 6.4 büyüklüğünde bir deprem kaydedildiğini açıkladı.
Depremde can kaybı yaşanıp yaşanmadığına dair henüz bilgi verilmedi.