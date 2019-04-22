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Son dakika… Filipinler’de 6.4 büyüklüğünde deprem

Güneydoğu Asya ülkesi Filipinler'de 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem başkent Manila'da paniğe neden oldu.

22 Nisan 2019 Pazartesi 15:55
Son dakika… Filipinler’de 6.4 büyüklüğünde deprem
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ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), merkez üssü başkent Manila’nın yaklaşık 100 kilometre kuzeyindeki Gutad şehri olan, 6.4 büyüklüğünde bir deprem kaydedildiğini açıkladı.

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Yerin 40 kilometre altında oluşan deprem başkent Manila’da paniğe sebep oldu. Şehirdeki bazı oteller ve alışveriş merkezleri tahliye edildi.

Depremde can kaybı yaşanıp yaşanmadığına dair henüz bilgi verilmedi.

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Anahtar Kelimeler:
FilipinlerDepremHaber
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