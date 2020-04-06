Son dakika! İngiltere Başbakanı Boris Johnson yoğun bakıma alındı

Yeni tip Corona virüs tedavisi gören ve dün akşam hastaneye kaldırılan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, yoğun bakıma alındı. Pazar akşamı yapılan açıklamada, Johnson’ın önlem olarak hastaneye sevk edildiği açıklanmıştı. Fakat hastaneye kaldırılan Johnson’ın durumu giderek kötüleşti.

Başbakanlık konutu sözcüsü tarafından yapılan açıklama şu şekilde: “Bu öğleden sonra başbakanın durumu kötüleşti ve sağlık ekibinin tavsiyesi üzerine hastanedeki yoğun bakım ünitesine taşındı.

Başbakanlık konutundan yapılan açıklamaya göre, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Boris Johnson’ın yerine vekalet edecek.

Ayrıntılar birazdan…