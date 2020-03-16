Son Dakika: Korona Virüs aşısı bulundu!

ABD'li bir yetkiliye göre, insan deneklerde bir Korona Virüs aşısının test edilmesine yönelik klinik bir deneme önümüzdeki hafta başlayacak.



İlk katılımcının, olası yan etkileri gözlemleyebilmek için bugün deneysel aşıyı olacağını ancak, enjekte edilecek virüsün kendisinden etkilenmeyeceği bilgisini vererek, Associated Press, yapılan çalışmanın Ulusal Sağlık Enstitüleri tarafından finanse edildiğini ve Seattle'da gerçekleşeceğini söyledi.



Çalışmanın, Kaiser Permanente Washington Sağlık Araştırma Enstitüsü'nde, 45 sağlıklı insanın gönüllüleriyle başladığını ifade eden yetkili, testler iyi gitse bile, uzmanlar bir aşının geliştirilmesinin ve tamamen test edilmesinin bir yıldan uzun sürebileceğini söylediklerine vurgu yaptı.



Moleküler Biyo-bilim uzmanlarından oluşan 20 kişilik ekibin, süreci hızlandırmak adına çalıştıklarını kaydederek, aşı adaylarının temelini oluşturan virüs içindeki önemli proteini tanımlamak ve çoğaltmak için sadece üç hafta içinde “gün boyunca” çalıştığını belirtti.



Öte yandan, Inovio Pharmaceuticals’ın önümüzdeki ay Pennsylvania Üniversitesi'nde birkaç düzine gönüllü ve Missouri, Kansas City'de bir test merkezinde aşı olmak isteyen gönüllülerine aşı için güvenlik testlerine başlamayı hedefledikleri bilgisini veren yetkililer, ardından Çin ve Güney Kore'de de benzer bir çalışmayı başlatmayı hedeflediklerini açıkladı.

Kaynak : INDEPENDENT